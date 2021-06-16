Погода подготовила новые сюрпризы для жителей Коми

Фото: Сергей Терентьев

Лето в Коми непредсказуемо. Еще недавно в Воркуте убирали снег. А сейчас в этом районе установилась самая благоприятная погода.

16 июня на крайнем северо-востоке республики воздух прогреется до 24 градусов, при этом осадков не ожидается. В Сыктывкаре 16 июня будет +22...+24°С. Но днем синоптики обещают кратковременный дождь и грозу. А также довольно сильный ветер – до 7-12 м/с.

Дождь и грозы прогнозируются и на остальной территории Коми. Теплее всего будет в Усинске и Инте – здесь температура поднимется до +27.

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