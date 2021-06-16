Мэрия Сыктывкара массово проверяет торговые центры

Фото: пресс-служба мэрии Сыктывкара

Сотрудники и посетители без масок, на замечания не реагируют – таковы итоги рейда 15 июня по торговым центрам Сыктывкара.

В ТРЦ «Рублик» нашли сразу массу нарушений. Самое главное: посетители без препятствий входят и передвигаются по нему без масок. А такие точки – центры притяжения молодежи и подростков. А они в свою очередь живут активно и могут разнести инфекцию по всему городу. Нашли в «Рублике» и двух продавцов без масок.

Фото: пресс-служба мэрии Сыктывкара

В «Авроре» сотрудница магазина парфюмерии и косметики вообще игнорировала представителей мэрии, которые сделали ей замечание по поводу маски на подбородке.

В ТРЦ «Макси» в магазине одежды «New Yorker» без масок застигли и продавцов, и покупателей (кстати, как раз здесь основные клиенты – молодежь).

Фото: пресс-служба мэрии Сыктывкара

Но зато на входе в этом ТРЦ охрана просит надевать маски, отмечает пресс-служба столичной мэрии. Такого подхода проверяющие не обнаружили в этот день ни в одном торговом центре из проверенных в этот день. Даже в «Июне», «Спутнике» и ЦУМе, где нарушений не выявили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава Коми Владимир Уйба: «Я все-таки заболел коронавирусом» (видео)