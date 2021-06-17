Хорошая погода стремительно покинула Коми

Фото: Сергей Фомин

Резко вернувшаяся было в Коми жара также стремительно и отступила. Похолодало по всей республике.

В Сыктывкаре и Объячево 17 июня днем будет +16...+18°С. В Воркуте ожидается не более 5-7 градусов (еще вчера там было +24). На остальной территории Коми: от 12 до 16 градусов.

Ночью почти повсеместно прогремели грозы, прошли дожди. Днем в большинстве районов синоптики обещают переменную облачность без осадков.

Но будет очень ветрено. В южных и восточных районах северо-западный ветер усиливался ночью до шквала 16-21 м/с, днем стихнет до 7-12 м/с. На крайнем северо-востоке 8-13 м/с, местами порывами 15-18 м/с, сообщает Коми ЦГМС.

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