Глава Коми рассказал, в каком случае жителям республики ждать локдаун

Фото: пресс-служба главы Коми

Глава Коми Владимир Уйба, находящийся сейчас в больнице с коронавирусом, вновь записал видеообращение к жителям республики. Из стен госпиталя он призвал людей соблюдать предписанные санитарные нормы и вакцинироваться. Также он ответил на интересующий многих вопрос: «Будет ли новый локдаун в Коми?».

По словам руководителя региона, карантинные меры придётся вводить в том случае, если темпы вакцинации сохранятся на низком уровне. Для дальнейшей жизни, как в «докоронавирусную эпоху», необходимо, чтобы в республике привились 60% взрослого населения - это более 380 тысяч человек. Сейчас цифры не радуют: лишь треть из заявленного показателя прошли вакцинацию.

- Нам нужно создать коллективный иммунитет, я об этом постоянно говорил и будут говорить чаще и чаще. Другого выхода остановить вспышку в республике и стране нет. Мы не достигаем контрольных цифр по прививке. Нам нужно привить 60% взрослого населения, чтобы достичь коллективного иммунитета. Это более 380 тысяч человек, - объяснил Уйба.

При ином раскладе жителям Коми стоит готовиться к новым ограничительным мерам.

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