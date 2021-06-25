В Коми после вакцинации от COVID-19 заболели 75 человек

После первой прививки ковидом заразились 38 человек Фото: Архив "КП"

В Минздраве Коми раскрыли данные о заболеваемости коронавирусом после вакцинации. Так, после сделанной прививки из 120 тысяч человек заболели 75, что в процентном соотношении равно 0,1%.

Как уточняет БНК со ссылкой на ведомство, 65 жителей Коми заразились после введения «Спутника V», еще девять после вакцинации «ЭпиВакКороной» и один после «КовиВак». Уточняется, что 38 человек подхватили COVID-19 после сделанного первого компонента. Это значит, что у человека не успел выработаться иммунитет. На это требуется 21 день, говорят врачи.

Также уточняется, что вакцина не дает гарантии, что человек не заболеет коронавирусом. Она необходима для облегчения течения болезни и избежания летальных исходов. Доказательству тому является тот факт, что в республике среди привитых и заболевших новой коронавирусной инфекцией тяжёлых форм заболевания нет. У 59 человек болезнь протекала по типу ОРВИ.

Также заявляется, что летальных исходов после вакцинации зарегистрировано не было.

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