В Коми ужесточили указ о режиме повышенной готовности из-за коронавируса

В Коми продлили ограничения по культурно-массовым, зрелищным, спортивным мероприятиям Фото: Архив "КП"

В Коми изменен указ о режиме повышенной готовности, введённый из-за распространения коронавируса в республике. В регионе последнюю неделю наблюдается стремительный рост зараженных COVID-19. Власти республики приняли решение ужесточить санитарные нормы, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

Так, в Коми ужесточается масочный режим. Ношение индивидуальных средств защиты станет обязательным в общественных местах: парках, магазинах, торговых центрах и так далее. Также уменьшено разрешенное количество присутствующих людей в театрах, концертных залах и в кино: до 50%.

Работодателям рекомендуется перевести треть работников на удаленку уже с 21 июня. Та же рекомендация действует и в отношении людей с хроническими заболеваниями и работников в возрасте старше 65 лет.

Запрет на проведение культурно-массовых мероприятий продлен до 30 июля 2021. В клубах, барах и прочих заведениях запрещается проводить дискотеки.

Добавим, что рост заболевших был зафиксирован после майских каникул. Власти республики выразили обеспокоенность массовым пренебрежением правил безопасности среди населения, а также нежеланием вакцинироваться от COVID-19.

Ранее стало известно, что глава Коми Владимир Уйба заразился коронавирусом. Руководителя региона госпитализировали в республиканскую больницу. Он заявил, что чувствует себя хорошо, а также продолжает работать удаленно. По его словам, от тяжелого течения болезни его уберегла вовремя сделанная прививка.

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