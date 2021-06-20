Жителям Коми объяснили, могут ли уволить с работы за отказ вакцинироваться

Отстранение работника будет действовать на тот период, на который была введена обязательная вакцинация Фото: архив "КП"

В России всю минувшую неделю не стихали разговоры о наступлении третьей волны коронавируса. Некоторые регионы страны ввели жесткие ограничения, а также обязали работодателей вакцинировать 60% сотрудников. У россиян сразу же возник вопрос: «Имеют ли право уволить с работы, если не хочешь прививаться?». Ответ на этот вопрос, нет, у работодателей нет такого права.

По словам министра труда России Антона Котякова, увольнение в данном случае будет незаконным, однако гражданина легко могут отстранить от работы, если он отказывается прививаться, тем самым нарушая постановление санитарного врача. Речь идет только о тех регионах, где введена обязательная вакцинация работников: Коми в это число еще не входит.

Так, обязательно привиться должны в Москве, Подмосковье, Якутии, Красноярске, Кемеровской и Сахалинской областях.

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