Глава Коми назвал причины своего заражения COVID-19 после вакцинации

Фото: пресс-служба главы Коми

Глава Коми Владимир Уйба объяснил причины своего заражения COVID-19 после вакцинации. Ранее руководитель региона попал в республиканскую больницу с диагнозом «новая коронавирусная инфекция».

В своем очередном видеообращении к жителям республики он пояснил, что эта болезнь очень сложная и малоизученная. Вакцина не дает гарантии, что вы не заболеете, она направлена на другое, говорит Уйба, на спасение жизни и облегчение последствий.

– Какой точно можно сделать вывод: безусловно, человек привитой переносит даже повторное заболевание легче и без тяжелых последствий. Вирус мутирует, и, к сожалению, иммунитет, который приобретается при первичных прививках, может быть недостаточен для того, чтобы обезопасить на 100% от повторного заболевания, но повторяю: это повторное заболевание будет совершенно точно протекать более легко, – заявил глава.

Сейчас в Коми для жителей республики доступны все три вида российских вакцин – это «Спутник V», «Вектор» и «КовиВак». Владимир Уйба напомнил, что лекарства доказали свою эффективность и безопасны для граждан. На данный момент в регионе лишь 114 тысяч человек прошли вакцинацию. Данную цифру Уйба охарактеризовал как «недопустимо мало».

Он напомнил жителям Коми, что при недостаточно темпе вакцинации республика вернется к экономическим санкциям: закроются ТЦ, сферы услуг и общественные места.

– Ограничения - это смерть экономике. И мы этого не хотим допустить. Но всё зависит от нас с вами. Мы опять начали проигрывать болезни. Надо максимально собираться, - заключил руководитель Коми.

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