«Разрывы бомб сводили с ума»: жительница Коми вспоминает ужасы военного времени

На девятом десятке Тамара Андреевна до сих пор сохраняет бодрость тела и ясность ума, держит в голове многие даты и события. Фото: Из личного архива героя публикации

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Страшный юбилей страшной войны, которая унесла 16 миллионов человеческих жизней! Тамаре Поповой едва исполнился год, когда фашисты ворвались в родной Харьков. Спасаясь от оккупантов, семья девочки приехала в Печору.

Письма из прошлого

Тамару Попову в республике знают многие. В советскую бытность она возглавляла финотдел всесоюзного лесопромобъединения «Комилеспром». В 90-е трудилась начальником отдела Комитета по управлению имуществом РК. И даже после выхода на пенсию финансист до 2003 года являлась исполнительным директором Общественного фонда им. И.П.Морозова.

Тамара Попова вместе с внучкой Фото: Из личного архива героя публикации

На девятом десятке Тамара Андреевна до сих пор сохраняет бодрость тела и ясность ума, держит в голове многие даты и события.

— О чём писала газета «За Новый Север» в день, когда я появилась на свет? — собеседница достаёт настоящий раритет: пожелтевший от времени газетный свёрток, датированный 16 июля 1940 года! — «Германские бомбардировщики атаковали неприятельские корабли в районе Ла-Манша, аэродромы, заводы портовые сооружения Англии и Шотландии, территории Италии, Ливии, Восточной части Средиземного моря». Это было начало второй мировой, и советские люди не думали, что через год танки подойдут к нашей родине.

Родители Тамары родились и выросли в Коми АССР, в 1939 году поженились. Отец учился в Ленинградском военном артиллерийском училище, мама окончила Архангельский медицинский рабочий факультет. В конце 30-х годов отец получил направление на работу в Харьковское военное училище, где молодожёнам дали комнату в коммунальной квартире. А потом родители жили в окрестностях города Сумы (В годы войны был под оккупантами. — Авт.), где располагался артиллерийский полигон.

— Отец почти всё время находился на службе. Я появилась на свет в частном домике с земляным полом и соломенной крышей. В комнате из мебели были только стол, табуретки и кровать, — помнит Тамара Андреевна.

Война бежала по пятам

В первые дни войны отца нашей героини отправили на фронт. Недалеко от Харькова шли военные действия, летали вражеские бомбардировщики. Семьи военнослужащих готовили к эвакуации в Ташкент. Из города их вывозили глубокой ночью.

— Мама хорошо помнила, как держала меня спящую на руках, наша машина ехал в автоколонне, весь транспорт двигался с выключенными фарами, только вдалеке слышался гул самолётов, взрывы бомб и отъезжающего поезда, — рассказывает моя собеседница.

Людей усаживали в товарные вагоны с наскоро сколоченными полками и сиденьями. Состав двигался только по ночам, но и тогда бомбили. По рассказам мамы, было очень страшно, разрывы бомб сводили с ума. Когда из взорванного немцами впереди идущего состава уносили погибших и раненых, люди в уцелевших вагонах плакали. Сотни людей бежали от войны, но погибли в дороге! В пути мама решила поменять маршрут и всеми возможными способами добраться на свою малую родину в Коми АССР. Там жила бабушка. Дорога до Сыктывкара заняла полмесяца.

Детская рабочая бригада. Тамара Попова - третья справа на телеге Фото: Из личного архива героя публикации

— До конца войны маму я практически не видела, меня воспитывала бабушка. В военные годы женщины были самой многочисленной рабсилой и они трудились не покладая рук, часто далеко от дома, — делится Тамара Андреевна. — Отца я так и не увидела. Он погиб в Латвии в январе 1945-го. Впоследствии его перезахоронили в братской могиле в городе Добеле, где лежат свыше 10 тысяч военных Советской армии.

В послевоенные годы на детей войны выпало немало испытаний. Тамара подростком работала в составе детской колхозной бригады, которая занималась перевозкой соломы на колхозный двор на телеге в деревне Путошь Сысольского района.

Так строился Север

В 1952 году семья переехала в Печору. Квартиру на Куратова делили с бывшим заключённым, отправленным на поселение.

— В 1951 году построили школу №2, в 1953-м — школу №5, медцентр на берегу Печоры, современные дома на Печорском проспекте, отдельный посёлок макаронной фабрики с производством и жильём для сотрудников, — вспоминает пенсионерка.

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