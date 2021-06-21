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Здоровье21 июня 2021 13:08

Беременным женщинам разрешат вакцинироваться от COVID-19

Врачи уверяют, что прививка не повредит плоду
Источник:kp.ru
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Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

В России хотят разрешить вакцинироваться беременным женщинам. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, привиться можно будет уже через семь-десять дней.

- Нашими специалистами сейчас рассматривается пакет документов по получению новых научных данных по использованию вакцины «Спутник V» у беременных женщин. Я думаю, что в ближайшую неделю-полторы это решение по использованию [вакцины] для профилактики заболевания будет ими вынесено,- заявил глава ведомства.

Ранее ученые и врачи НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи заявили, что прививка не несет угрозы для здоровья женщины и плода. Также специалисты в ходе исследований выяснили, что в дальнейшем, при грудном вскармливании, антитела будут защищать младенца от заболевания COVID-19.

Сейчас в России коронавирусом болеют около 10 тысяч беременных женщин.

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