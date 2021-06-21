Эксперты оценили ситуацию с COVID-19 в Коми как «резко ухудшающуюся»

Коми вошла в «темно-красную» зону по коронавирусу Фото: архив "КП"

В России стремительно растет количество зараженных коронавирусом. По прогнозам экспертов, страна выйдет на пик заболеваемости через три недели, а улучшение ситуации стоит ждать лишь через два месяца.

По словам эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадяна, сильнее всего эпидемиологическая обстановка обострилась в Коми, Москве, Костромской области, Хабаровском крае, Туве, Подмосковье, Амурской области, Хакасии, Кировской области, Севастополе, Бурятии, Ненецком автономном округе и на Чукотке. Все перечисленные субъекты вошли в «темно-красную зону». Это значит, что в данных регионах отрицательная динамика. Положительная, то есть «зеленая», лишь в Ингушетии и Якутии.

Также сообщается, что третья волна COVID-19 должна была прийтись на весну, однако она сместилась на лето. По прогнозам специалистов, следующую стоит ждать осенью. Однако ее можно избежать при ускоренных темпах вакцинации, заявил Тавадян РИА «Новости».

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