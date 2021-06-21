Облитого клеем щенка оставили умирать в картонной коробке в Ухте

Не потерять веру в людей Дайане помогает временный опекун. Фото: Аля ПОЗДЕЕВА

В Ухте ищут хозяев щенку, пережившему жуткий стресс. На прошлой неделе собаку кто-то облил клеем и оставил умирать. К счастью, нашлись добрые люди, которые спасли животное. Как сейчас поживает маленькая Дайана, расскажет «Комсомолка».

Бросили умирать

Напомним, собаку обнаружили в лесополосе недалеко от поселка Нижний Одес. Двухмесячный щенок лежал буквально вклеенный в коробку, скулил и трясся от изнеможения. Больше всего очевидцев поразил внешний вид несчастного животного – малышку облили клейкой жидкостью и оставили умирать.

Двухмесячный щенок лежал буквально вклеенный в коробку, скулил и трясся от изнеможения. Фото: Добрый город.

Собачка оказалась девочкой. Она была целиком вымазана в непонятной клейкой субстанции – над ней то ли поиздевались живодёры, то ли животное само влезло в смесь на стройплощадке, после чего какие-то «добрые» люди посадили её в коробку и просто бросили умирать в лесу. Предположений в соцсетях, взорвавшихся от негодования, – миллион!

У маленькой собачки оказалась колоссальная воля к жизни и, наверно, маленький собачий ангел-хранитель за спиной.

К счастью, малышка, получившая кличку Дайана, попала в нужные руки. Благотворительный фонд помощи животным из Ухты «Добрый город» спас её, хотя при первом визите к врачу, еще в Нижнем Одесе, на Дайане поставили крест, сказав, что не выживет. Но у маленькой собачки оказалась колоссальная воля к жизни и, наверно, маленький собачий ангел-хранитель за спиной.

Ищет временную маму

После визита к ветеринару, а затем и к грумеру, Дайана потихоньку приходит в себя. Не потерять веру в людей ей помогает временный опекун Эльвира.

– Её принесли завернутую в пеленку, ткань прилипла к шерсти и к коже так, что еле отклеили. Я пыталась её отмыть подручными средствами – не помогло. Повели к собачьему парикмахеру, малышку обрили, но где-то еще остались следы клейкой массы. Ждём, пока шерсть немого отрастёт и будем снова стричься. Жидкость оказалась токсичной, на кожных складках остались следы химических ожогов.

Но самое страшное, что животное очень сильно истощено – двое суток щенок буквально погибал от голода и жажды. Дайана почти не пьет самостоятельно – воду ей дают через шприц без иглы. А вот интерес к еде у дамы уже просыпается. Правда, она пока на диетическом корме – чтобы всё было в порядке с пищеварением впоследствии.

Эльвира, у которой на передержке живёт Дайна, отмечает, что щенок пока плохо ходит, но все равно старается найти в квартире временную маму и быть ближе к ней.

Несмотря на пережитый ужас, Дайана продолжает верить в человека. Фото: Аля ПОЗДЕЕВА

Дайана, несмотря на пережитый ужас, любит человека, и вырастет верной и преданной собакой. Теперь малышку ждет дальнейшая реабилитация, а также полное восстановление и обследование, после чего волевого щенка готовы будут передавать в семью, в которой Дайана очень сильно нуждается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми живодеры облили щенка клеем и оставили умирать (подробности)