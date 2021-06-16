В Коми живодеры облили щенка клеем и оставили умирать

Фото: благотворительный фонд «Добрый дом»

В Коми жители Нижнего Одеса нашли щенка в ужасном состоянии. Собака лежал в коробке, скулила и тряслась от изнеможения. Больше всего очевидцев поразил внешний вид несчастного животного – кто-то облили его клейкой жидкостью и оставил умирать.

Неравнодушные люди сразу же обратились за помощью к местному фонду «Добрый дом» и отнесли собаку к ним. Ветеринарный врач, осмотревший найденыша, вынес неутешительный вердикт: щенок скорее всего не выживет. Животное скорее отмыли и предложили воду и еду, однако к пище собака даже не притронулась, с каждым часом ее состояние ухудшается. К тому же, обычная смывка не помогла избавиться полностью от клея, из-за этого сильно пострадал кожный покров собаки.

Сегодня, 16 июня, к животному должен прийти грумер и попытаться состричь пораженные клеем участки шерсти. Сейчас за собакой организован уход и зоозащитники надеются, что все обойдется.

Также представители фонда обратились за помощью к жителям Коми. Собаке нужен особый корм – консервы для ослабленных щенков – на это нужны средства. Если вы хотите помочь щенку, то можете сделать это переводом денег. Все реквизиты фонда можно найти по ссылке.

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