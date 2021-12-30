«Пусть исполнится»: депутаты Госсовета пожелали здоровья и благополучия жителям Коми

Счастья, здоровья, благополучия! Фото: Shutterstock.

О чем вы размышляете под бой новогодних курантов: об ароматном пироге в духовке или суетящихся под ногами детях, или же комфорте любимых гостей? О здоровье мамы и папы, конечно же. Мы тоже. «Комсомолка» узнала, о чем думают парламентарии Коми в новогоднюю ночь и что желают жителям республики.

Когда «Комсомолка-Коми» проводила экспресс-опрос депутатов о новогодних пожеланиях, то, честно, ожидала креатива, творчества, вдохновения и моря фантазии. Но мы разочаровались и одновременно возрадовались. Потому что такое единодушие среди народных избранников, наверно, встречается крайне редко. Но метко. И в самую точку.

– Так если скажу, то оно не сбудется! А если серьезно, то оно всегда одно – здоровья и счастья близким, – пожелал председатель Госсовета Коми Сергей Усачев.

– Чтобы все были здоровы. В Новый год и Сочельник. И если много работать, то все остальное получится, – пообещал Виктор Бетехтин.

Евгения Лясковская пожелала себе и всем самого главного: «Выспаться от души в новом году». Представляете, вы проснулись 1 января, а желание уже исполнено!

– Семейного благополучия и крепкого здоровья всем родным и близким, – пожелала Татьяна Саладина. С теми же словами к депутату присоединяется Евгени Бейков, Илья Богданов и Илья Семяшкин.

– С тех пор, как я познакомилась с удивительным человеком, легендарным золотопромышленником Вадимом Тумановым, я взяла для себя его традиционное пожелание друзьям и знакомым: «Всегда счастья!», – щедра на добрые пожелания Валентина Жиделева.

С новыми приобретениями связаны новогодние «хотелки» Елены Ивановой. Пусть они сбываются! О достойной работе, которая бы приносила удовлетворение и гармонировала с желанием в ней быть, мечтает Андрей Климушев.

– Все мы в Новый год загадываем желания. И верим, что они сбудутся. А как же иначе? Когда были маленькие – просили игрушку, книжку, собачку... Потом мы стали взрослыми. И теперь свои небольшие желания мы исполняем сами – покупаем что хочется, отправляемся в путешествия, заводим собаку. Но есть то, что ни купишь ни за какие деньги. Поэтому всегда под бой курантов я желаю себе, своим родным и близким здоровья и удачи, – пообещала Наталия Зиновьева.

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