Книги, сладости-игрушки и советы родителей: депутаты Коми назвали самые дорогие подарки на Новый год

Для кого-то самый лучший подарок — пакет с мандаринками, а кому-то главным презентом станет здоровье близких. Фото: Shutterstock.

Новогодние подарки не только дети, но и взрослые ждут с особым нетерпением. Ведь это еще один повод поверить в сказку и волшебство и получить море положительных эмоций. Для кого-то самый лучший подарок — пакет с мандаринками, а кому-то главным презентом станет здоровье близких. О самых запоминающихся и долгожданных подарках в своей жизни «Комсомолке» рассказали депутаты Госсовета Коми.

Все мы родом из детства

Новый год — семейный праздник. Поэтому все приятности, впечатления, улыбки народных избранников республики, как и всех жителей Коми, связаны с заботой о родных. Лучшим подарком для Евгени Бейкова каждый год становятся искренние эмоции детей, когда самый настоящий Дед Мороз (наверняка с хитрющими папиными глазами) приходит и приносит кульки с конфетами. А Елена Иванова вот уже несколько лет с любовью хранит подарок, сделанный руками дочки, — нарисованный портрет любимой мамы.

— Самый памятный подарок связан с далёким детством, — поделился с «Комсомолкой» Илья Богданов. — Это плюшевый мишка, подаренный родителями, и я храню его до сих пор. Потапычу, кстати, недавно стукнуло 40 лет.

Мишане уже стукнуло сорок лет. А потапыч до сих пор очень дорог Илье Богданову. Фото: личный архив.

Такое же трепетное отношение к подаркам из детства у Сергея Усачева. Будучи 4-летним ребенком, будущий спикер Госсовета получил на Новый год маленькую детскую гармошку и большой игрушечный грузовик.

Желанным презентом всегда будет тот, что подарила мама, считает и Виктор Бетехтин. При этом парламентарий цитирует слоган советской эпохи, с которым невозможно не согласиться: «Лучший подарок во все времена — книга».

Приводит в пример цитаты и его коллега Илья Семяшкин.

— Самый запоминающийся подарок преподнес папа в свой последний Новый год. Это написанные им слова, которые храню до сих пор: «Следи за курсом, думай, богатей», — вспоминает депутат.

Драгоценные воспоминания советской юности хранит Александр Николаевич Попов. В 1972 году, когда огромная страна отмечала 50-летие СССР, девятиклассник из Коми, успешно защитивший реферат по охране природы в школе, получил приглашение на елку в колонный зал Дома Союзов в Москве!

Кремлевская елка 1974 год. Фото: TASS / Валентин Кузьмин и Валерий Христофоров.

— Мы из Инты летали самолетом прямо до столицы. Это было настолько удивительно, празднично и феерично! — делится эмоциями народный избранник. — Тогда еще не было новомодных кульков, а нам уже подарили большие картонные сундучки со сладостями. Нам повезло быть первыми, кому досталось это чудо-новшество.

Да здравствует сюрприз!

Рождение детей — всегда праздник. А если он связан с новогодним чудом, то радость усиливается стократно. Татьяна Саладина вспоминает, что самый запоминающийся подарок ей сделал сын, когда под бой курантов сообщил, что мама к весне станет бабушкой. С днем рождения любимого члена семьи теперь связан каждый Новый год Валентины Жиделевой:

— Главный мой подарок — сын Вадим. Он начал проситься на свет аккурат 31 декабря, но затем по моей «просьбе» решил потерпеть и родился 3 января 1987 года.

Невероятным сюрпризом стал и новогодний подарок любимой 79-летней бабушке от Вячеслава Завальнева — пару лет назад вся большая семья собралась за праздничным столом на радость главы семейства. Быть на Новый год дома в кругу родных и близких — вот оно счастье, присоединяется Андрей Климушев.

— Многим, кто служил, осенью на призыве в армию командиры говорили: «На дембель пойдешь 31 декабря». Да, и мне это довелось услышать. А это значит, что домой на Новый Год не поспеть, тем более на поезде из Сибири в родную Республику Коми, — рассказывает депутат. С тех пор традиции встречать Новый год со своей семьей Андрей не изменяет.

Интересным подарком — предвестником грядущего — поделилась Евгения Лясковская. Несколько лет назад коллеги из Перми подарили депутату из Усинска… театральный бинокль. Довольно оригинальный выбор, учитывая, что в городе нефтяников по театрам сильно не разгуляешься.

В театре оперетты в Москве. Фото: личный архив.

— Но бинокль стал пророчеством, так как в этот же год у меня случилось огромное количество командировок в большие города, где после работы вечером я постаралась посетить максимальное количество спектаклей, — удивляется Евгения.

Без соли и кусок в горло не лезет

Но вернемся к самому лучшему подарку — книге! Однажды первокласснице Наташе подарили на Новый год большое красочное издание «Сказки народов мира». Девочка не могла оторваться от волшебных историй ни на минуту.

— До сих пор я наизусть помню «Соль дороже золота», — дарит читателям «Комсомолки» одну из сказок парламентарий Наталья Зиновьева. — Один король выбирал среди трех своих дочерей наследницу престола. Король очень заботился о будущем своего королевства и хотел передать его в достойные руки. Он решил спросить принцесс, как сильно дочери любят его. Для старшей отец был «дороже золота», для средней – дороже ее «венка невесты», а для младшей – «дороже соли». Король очень сильно разозлился на младшую дочь за такое сравнение и выгнал ее. Но однажды в королевстве закончилась вся соль, и, прожив некоторое время на пресной еде, король вспомнил слова младшей дочери и понял, как сильно она его любила. Он осознал, что без соли и кусок в горло не лезет. И когда младшая дочь вернулась с нескончаемыми запасами поваренной соли, отец по достоинству оценил всю силу ее любви к нему и ее мудрость и в тот же день объявил младшую дочь королевой.

С наступающим, друзья! Желаем вам добрых подарков, искренних улыбок, любви, внимания и заботы близких! Любой подарок дорог, особенно если он сделан от чистого сердца.

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