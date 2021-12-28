От фаршированной щуки до французского жюльена: какие новогодние блюда предпочитают парламентарии Коми

И уже все мысли, ну правда, не о работе (ведь совсем скоро бой курантов и брызги игристого). А о праздничном столе! Фото: Нина ЮШКОВА

Новый год уже стучится в двери и наполняет сердца радостным предвкушением. И уже все мысли, ну правда, не о работе (ведь совсем скоро бой курантов и брызги игристого). А о праздничном столе! Возьмите на вооружение, дорогие читатели, «Комсомолка» подготовила для вас кладезь кулинарных идей, которыми поделились депутаты Госсовета Коми в преддверии новогоднего волшебства.

Обязательно хрусталь!

Итак, что же предпочитают готовить и вкушать в новогоднюю ночь народные избранники республики? «Комсомольский» экспресс-опрос показал, кулинарные предпочтения парламентариев обладают как устойчивым традиционным характером, так и украшаются новаторскими идеями вкупе с гурманскими изысками.

«Комсомольский» экспресс-опрос показал, кулинарные предпочтения парламентариев обладают как устойчивым традиционным характером, так и украшаются новаторскими идеями вкупе с гурманскими изысками. Фото: Екатерина САВЕНКО

Без традиционного оливье и сельди под шубой новогодний стол не могут представить Вячеслав Завальнев, Елена Иванова, Илья Богданов и Наталия Зиновьева. Блюда вроде и простые, но, согласитесь, невозможно вкусные и каждая семья хранит свои уникальные рецепты их приготовления. «И оливье — обязательно в хрустале!», подчеркивает Елена. Наталия, кстати, душевную селедочку тоже готовит в специальной большой емкости, чтобы хватило всем гостям. Главный секрет: много рыбы, свеклы и… любви. Обожает селедку и Татьяна Саладина, правда, совершенно в другом виде — с картошкой в мундире и нарезанным кольцами репчатым луком.

Ни один новогодний стол не обходится без салатов. Помните — лучше без майонеза. Фото: Екатерина САВЕНКО

Традиционных канонов придерживается Илья Семяшкин: «Мама с детства готовила заливное из белой рыбы с яйцом, морковью и горошком. На горячее — мясо под сыром и луком с соусом сациви. Наполеон с заварным кремом ждала вся семья, и все без исключения оставляли для него место в животе».

Новый год со вкусом детства

Да, для многих семейный праздник ассоциируется с детством — волшебным временем, когда даже самая незамысловатая пища приносила море удовольствия. А сейчас — шлейф воспоминаний.

— Каждый Новый год мама запекала в духовке картофельное пюре, подавала блюдо на стол — дымящееся, ароматное с хрустящей корочкой сверху, — делится эмоциями Александр Попов. — Это было необыкновенно вкусно! Нам больше ничего не надо было.

Предпочтение лучше отдать блюдам, запеченным в духовке. Фото: Екатерина САВЕНКО

Евгени Бейков не представляет новогодней ночи без аромата и вкуса мандаринов. Ведь именно этот фрукт еще с советских времен присутствует на столах всех россиян в Новый год как символ праздника.

«Рыба моей мечты»

Рецептом именного салата поделилась Валентина Жиделева. Фирменная «Валентина», обожаемая друзьями депутата, готовится из морской капусты, соленых огурцов, отварных яиц и майонеза. Вкусно, сытно и, главное, низкокалорийно.

Оригинальную задумку, каким кулинарным шедевром украсить новогодний стол, озвучил и Виктор Бетехтин. Королевой стола парламентарий назвал фаршированную щуку, с «рыбой мечты» связана студенческая история.

Королевой стола Виктор Бетехтин назвал фаршированную щуку. Фото: Екатерина САВЕНКО

— Когда я учился в воркутинском техникуме сервиса и торговли, мы смотрели новогодние советские фильмы — на экране всегда была эта щука красивая. Денег не было, облизывались! И когда я пошел учиться на повара-кондитера, на первом же курсе вместе с однокурсниками мы ее приготовили! Оказалось это несложно, поэтому щука всегда есть на моем новогоднем столе, — рассказал Виктор.

Идея для творчества

У Андрея Климушева особые романтические эмоции вызывает жюльен: во-первых, потому что грибочки собраны летом собственноручно, во-вторых, его готовит любимая супруга депутата. Две веские причины, чтобы французское блюдо обязательно воцарилось на новогоднем столе.

Спикер Госсовета Коми Сергей Усачев Новый год встречает, наслаждаясь салатом для гурманов, — из морепродуктов. Тут, главное, хозяюшке не полениться и найти все ингредиенты: от кальмаров до мидий с креветками.

Пироги с разнообразными и вкусными начинками - всегда желанные гости на праздничном столе. Фото: Екатерина САВЕНКО

По принципу «Новый год — новое блюдо» живет Евгения Лясковская, которая всегда угостит своих любимых гостей и оливье, и сельдью под шубой, но сама больше предпочитает экспериментировать и готовить что-то необычное — как задел на новые достижения. К примеру, встречая 2021-й год, Евгения испекла открытый пирог с куриными сердечками. Красиво, изящно, вкусно, по-новому!

P.S.: Друзья! Что бы вы не решили приготовить на новогодний стол, знайте — это будет сделано с любовью, теплом и для родных и близких. Поэтому не сдерживайте себя и творите!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Депутаты в цифрах: половина парламентариев Коми занимаются исключительно народной деятельностью

Откуда народные избранники пришли в Госсовет Коми и где трудятся сейчас (подробности)