Депутаты в цифрах: половина парламентариев Коми занимаются исключительно народной деятельностью

Кем были народные избранники до того, как сели в депутатские кресла? Разбиралась «Комсомольская Правда в Коми». Фото: архив КП.

Среди депутатов Госсовета Коми много известных людей, которые большую часть своего трудового пути были на виду. Но есть и «темные» лошадки, которые не так хорошо знакомы жителям республики. Кем были народные избранники до того, как сели в депутатские кресла? Разбиралась «Комсомольская Правда в Коми».

Первая работа

Парламентарии начинали свой трудовой путь с самых разных профессий. Кто-то сразу после учебы шел работать по специальности, как, например, Вячеслав Завальнев – бухгалтером банка, а Геннадий Мошегов – врачом.

Но большинство – кем только не успели поработать. Малоизвестно, что Степан Чураков трудился рабочим по упаковке полиграфической продукции, Виктор Бетехтин был подсобным рабочим городской больницы, Илья Богданов – сторожем бани, Сергей Усачёв – грузчиком, а Надежда Дорофеева – швеей-мотористкой.

Учителя, врачи и ИП

Восемь человек из Госсовета часть своей трудовой деятельности были педагогами. Так, Екатерина Дьячкова отдала преподаванию 37 лет, Сергей Гагаузов – 29 лет, Валентина Жиделева – 28 лет, Елена Прокопчик – 13 лет, а Николай Братенков – 11 лет. Два депутата долго служили медицине: Владимир Косов – 41 год, а Андрей Климушев – 26 лет. Пятеро депутатов занимались индивидуальной предпринимательской деятельностью.

Инфографика: Алексей Понарядов.

Директора предприятий и вузов

Большинство депутатов, поднимаясь по карьерной лестнице, добрались до самых ее вершин: 22 человека была директорами или заместителями директора в своих профессиональных сферах.

Среди руководителей крупных предприятий, в первую очередь, конечно, стоит упомянуть гендиректора ПАО «Газпром» Александра Гайворонского. А Сергей Усачёв, начавший с работы грузчика, стал гендиректором АО «Сыктывкарский ликеро-водочный завод». Степан Чураков, который был упаковщиком в типографии, стал гендиректором ООО «Двина-Стройматериалы» и ООО «Спортивный центр Скала». А Геннадий Мошегов основал и управляет стоматологией «Модус-Центр».

Шестеро парламентариев руководили или до сих пор руководят учебными заведениями: это Валентина Жиделева, Надежда Дорофеева, Сергей Гагаузов, Елена Прокопчик, Николай Братенков и Екатерина Дьячкова.

Мэры и министры

Еще выше забрались шесть человек, которые были главами городов и районов Республики Коми. Андрей Мельник руководил Микунем (1975 – 1986), Александр Попов – Интой (1992 – 1998), Николай Братенков – Ижемским районом (1993 – 1999, 2003 – 2007), Александр Макаренко – Ухтой (2007 – 2011), Илья Сидорин – Троицко-Печорским районом (2011 – 2019), а Владимир Жариков был главой городского округа «Сыктывкар» (2014 – 2015).

До министров и замов дослужились: Валентина Жиделева – замминистра образования и высшей школы РК (2006 – 2007), Степан Чураков, замруководителя и руководитель Агентства Республики Коми по физической культуре и спорту (2012 – 2015), и, конечно, самый яркий представитель этой категории – Илья Семяшкин, он 10 лет был министром труда Коми, с 2010 по 2020.

Профессиональные депутаты

Половина парламентариев сейчас занимаются только депутатской деятельностью. Есть среди них и «профессиональные» народные избранники, которые уже долгое время представляют интересы жителей Коми. Так, старожилов в Госсовете трое: Владимир Косов в парламенте уже 18 лет – с 2003 года (III – VII созыв), Александр Макаренко является депутатом с 2006 года с перерывом в 2007-2011 на работу главой Ухты (III, V-VII созыв), а Николай Братенков до нынешнего момента успел побывать депутатом самого первого созыва 1995-1999 годов.

Также не новички Сергей Артеев и Татьяна Саладина, они были депутатами предыдущих V и VI созывов. Нынешний VII созыв для них уже третий. Эти пять человек, как еще 10 их коллег, не имеют другой работы, кроме депутатской.

Трудяги

А другая половина депутатов продолжает трудиться. Так, Александр Гайворонский не сложил с себя полномочия гендиректора «ПАО Газпром», Геннадий Мошегов остается директором «Модуса», Руслан Магомедов – директором воркутинской «Экологии», Екатерина Дьячкова до сих пор является директором Усть-Усинской средней школы, Елена Прокопчик – воркутинского Дворца творчества детей и молодежи, а Сергей Гагаузов – воркутинской Детской художественной школы.

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