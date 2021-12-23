Депутаты в цифрах: Госсовет Коми «захватили» Близнецы и Львы

Мы узнали, какие знаки зодиака самые популярные среди депутатов Госсовета Коми. Фото: архив КП.

Далеко не всегда можно заранее разгадать истинную сущность народного избранника. Но тут можно обратиться к помощи звезд. Каждый из 12 знаков зодиака наделен определенным набором черт характера, сильными сторонами и слабостями.

Какие знаки зодиака с присущими им достоинствами лидируют в республиканском парламенте – узнаем в инфографике «КП-Коми».

Инфографика Алексея Понарядова.

I место. БЛИЗНЕЦЫ (6 человек – 20%)

В звездных лидерах – депутаты-близнецы. Для Близнецов практичность и расчет – главные слова и фундамент. Везде и во всем Близнецы предпочитают стабильность, порядок, своевременность, уверенность и гарантии. Благодаря этому этот знак зодиака может навести порядок в любой сфере своей жизни, будь то личная жизнь или работа.

Депутатов-близнецов в Госсовете Коми всех больше. Фото для коллажа: личный архив.

23 мая – Геннадий Мошегов

1 июня – Илья Сидорин

7 июня – Александр Попов

8 июня – Александр Гайворонский

9 июня – Сергей Гагаузов

19 июня – Виктор Воробьев

II место. ЛЕВ (5 человек – 16,6%)

На втором месте вальяжно расположились Львы. «Царственных» особей среди парламентариев Коми – пятеро. Упрямый факт: практически в любом парламенте, где бы то ни было, Львов – до трети или больше. Они по своей природе стремятся властвовать и царствовать. Львы способны покорять и заражать своими креативными идеями. Прекрасные ораторы и публичные герои.

Депутаты-львы - на втором месте по количеству. Но не по качеству. Фото для коллажа: личный архив.

2 августа – Илья Богданов

3 августа – Владимир Косов

15 августа – Сергей Усачев

16 августа – Андрей Климушев

19 августа – Евгения Лясковская

III место. КОЗЕРОГИ, РЫБЫ, РАКИ (по 3 человека – по 10%)

Третье место поделили аж три знака зодиака – каждый по три парламентария: Козероги, Раки, Рыбы. Лучшие друзья Козерога – стратегия и консерватизм. Эти люди пропускают все свои желания и амбиции через фильтр разума, исключают все риски и верно следуют плану – в этом и заключается секрет успеха. Козерогов гармонично поддерживают знаки стихии Воды – Рыбы и Раки, которым свойственна эмоциональность, изменчивость, чувственность. При этом у них высоко развита интуиция, Рыбы и Раки способны действовать грамотно и четко, основываясь на подсознании.

Козероги

23 декабря – Руслан Магомедов, 27 декабря – Николай Братенков, 15 января – Александр Мельник

Козероги. Фото: личный архив.

Рыбы

26 февраля – Виктор Бетехтин, 11 марта – Александр Макаренко, 19 марта – Елена Иванова

Рыбы. Фото: личный архив.

Раки

28 июня – Евгени Бейков, 8 июля – Надежда Дорофеева, 20 июля – Вячеслав Завальнев

Раки. Фото: личный архив.

По два человека: Овны, Девы, Весы, Стрельцы (6,6%).

И, конечно же, коллективные решения депутатов Коми заряжаются «мышечной массой» высоких амбиций честолюбивых Овнов, опираются на неисчерпаемый генератор идей и новых проектов прагматичных Дев, пользуясь первоклассными организаторскими способностями дипломатичных Весов и питаясь оптимизмом, инициативностью и быстротой реакции харизматичных Стрельцов, чья вера в светлое будущее непоколебима.

Овен

21 марта – Наталья Зиновьева, 7 апреля – Сергей Артеев

Дева

2 сентября – Валентина Жиделева, 7 сентября – Владимир Жариков

Весы

28 сентября – Степан Чураков, 6 октября – Екатерина Дьячкова

Стрелец

27 ноября – Елена Прокопчик, 20 декабря – Илья Семяшкин

По одному знаку зодиака (3,3%) представлены Скорпион, обладающий особым магнетизмом и способностью к психологическому манипулированию, и Водолей – с его любовью к демократии, свободе и равенству, убеждением в высокой миссии своего предназначения.

Скорпион

29 октября – Яна Вокуева

Водолей

28 января – Татьяна Саладина

КСТАТИ

Среди депутатов Коми СОВСЕМ нет тельцов! Вот сейчас где-то горько заплакал одинокий маленький, упрямый и очень целеустремленный бычок. Который, между прочим, еще и готовит великолепно.

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