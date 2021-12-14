Депутаты в цифрах: общий стаж работы народных избранников Коми – 811 лет

У двоих депутатов Коми - аж по три «вышки». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат должен быть образован, подкован в юриспруденции, экономике и управлении и при этом не чужд простым людским проблемам. Конечно же, при этом у него должен быть внушительный трудовой стаж, желательно на родной земле. И плюсом — всяческие достижения и заслуги. Именно таким представляется народный избранник, который способен защищать интересы своих земляков. Отвечают ли депутаты Госсовета нынешнего созыва этим параметрам, разбираемся в инфографике «Комсомолки».

Итак, высшее образование имеют 20 депутатов Госсовета Коми (67%), два высших — семь человек (23%), аж по три «вышки» закончили два депутата – Надежда Дорофеева и Виктор Воробьев. При этом вузы Республики Коми окончили 17 человек, Москвы – семь человек, Санкт-Петербурга – пять депутатов.

Инфографика: Алексей Понарядов.

Больше всего в Госсовете Коми работает педагогов (4 человека: Надежда Дорофеева, Елена Прокопчик, Николай Братенков, Екатерина Дьячкова), инженеров (Александр Попов и Александр Гайворонский) и врачей (Геннадий Мошегов и Владимир Косов). По специальности лидирует менеджмент (11 человек), экономика (пять человек) и физика (4 депутата).

Многие депутаты обладают научной степенью и почетным званием. Валентина Жиделева является профессором и доктором экономических наук, Сергей Усачев – кандидатом политически наук. Надежда Дорофеева – кандидат педагогических наук и Почетный работник начального профессионального образования Российской Федерации. Владимир Косов имеет звание Заслуженный врач Российской Федерации, а Сергей Гагаузов – Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Девять депутатов являются Заслуженными работниками Республики Коми, Почетный учитель Коми – Екатерина Дьячкова.

Общий трудовой стаж без учета депутатской деятельности – 811 лет, из которого 8 лет принадлежит Виктору Бетехтину, а 41 год – Надежде Дорофеевой. Общее число наград и благодарностей разного ранга – 187.

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