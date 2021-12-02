Депутаты в цифрах: средний возраст парламентария Госсовета Коми – 52,2 года

«Комсомолка-Коми» провела исследование и сейчас подробно расскажет о поло-возрастных соотношениях в региональном парламенте

Мудрость и опыт, помноженные на энергию молодости, – залог успеха любой управленческой команды. Именно такой гармоничный сплав наблюдается в Государственном Совете Республики Коми. «Комсомолка» провела исследование и сейчас подробно расскажет о поло-возрастных соотношениях в региональном парламенте. Смотрим инфографику «КП-Коми».

Итак, средний возраст депутатов Госсовета Коми составляет 52,2 года. К примеру, самому молодому депутату Виктору Бетехтину – 31 год, а самый пожилой, 80-летний Андрей Мельник, является одним из старейших депутатов не только в Коми, но в России.

Инфографика: Алексей Понарядов.

Мужчин почти в три раза больше, чем женщин: 21 к 9. По данным «КП-Коми», три депутата пока не достигли 40-летнего возраста (10%). Еще 12 человек в Госсовете Коми соответствуют возрастной категории от 40 до 49 лет (40%), 5 человек – от 50 до 59 лет (17%), 7 человек в возрасте от 60 до 69 лет (23%) и 3 человека в возрасте 70 лет и старше (10%).

Кстати

И о днях рождения: чаще всего тортики депутаты едят в июне – шесть парламентариев празднуют новый год своей жизни именно в этом месяце.

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