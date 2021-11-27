«Запомни, сынок!»: как наставления матери помогли воспитать в Коми сильного лидера

Он ставил себе цели и шел к ним с непреклонной настойчивостью. Фото: личный архив.

Главную мудрость Андрей Андреевич Мельник, старейший политический деятель Усть-Вымского района Коми, услышал еще в детстве от матери. Она умерла рано, когда Андрею было всего 13-14 лет, но её слова навсегда остались в его памяти: «Сынок, ты скоро будешь взрослым, запомни – никогда не носи на сердце обиду. Кто бы тебя ни обидел, прости их, а Бог тебе ответит добром. Запомни, сынок!» И он запомнил.

Запомнил и следовал этому правилу всю жизнь. Мудрость маминых слов, вера в добро, умение находить компромисс и не держать в сердце обиду помогали Андрею Андреевичу усмирить крутой характер и добиваться успеха в разных сферах.

Вторая Родина

В первую очередь, в личной. Мельник – счастливый семьянин: с супругой Калерией Васильевной они вместе, – даже не верится! – вот уже 60 лет. Бриллиантовую свадьбу отметили в прошлом году. Сколько за эти годы было счастливых и нежных моментов – не счесть. Хотя споров и разногласий было не меньше. Но мамины слова учили идти на уступки.

С супругой Калерией Васильевной они вместе, – даже не верится! – вот уже 60 лет. Фото: личный архив.

Волевой характер двигал Мельника в учебе и работе. Он ставил себе цели и шел к ним с непреклонной настойчивостью. Так молодой Мельник смог получить образование: не поступив в Ленинграде в политехнический институт, с товарищем отправился на север, в Воркутинский филиал Ленинградского горного института, где жила его старшая сестра. Но муж сестры сказал, что ребят в шахту не пустит и отправил их на поезде обратно на Украину, в родную Винницу. А парни взяли и вышли на станции Микунь, чтобы пойти учиться в местном железнодорожном училище. И Микунь дала Мельнику не только образование, но и, как говорит сам Андрей Андреевич, подарила вторую Родину.

Из бригадира – в мэры

Вскоре у Мельника появилась мечта вырасти из бригадира железнодорожного пути до машиниста – выучился и стал. Затем предложили стать секретарём партбюро локомотивного депо – поборол сомнения, погрузился в работу и взял на себя ответственность. А потом судьба сделала ещё более резкий вираж: Мельника назначили председателем горисполкома Микуньского городского Совета, то есть мэром. Тут он тоже не побоялся и пошел вперед с присущей ему целеустремленностью.

– За те годы, что я руководил городом, удалось сделать очень много: в городе заасфальтировали большинство улиц, обновили уличное освещение, отремонтировали дом быта, открыли телеателье, рембыттехнику, прачечную и химчистку, построили АЗС, тепличный комбинат, благоустроили парковую зону, открыли городскую гостиницу и многое-многое другое. Город активно строился – поднимались новые многоквартирные дома, к ним подводились коммунальные сети, благоустраивались придомовые территории, – вспоминает Андрей Андреевич.

Мельник драматично отстаивал интересы жителей Коми. Именно он убедил министра строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР Бориса Щербину, что через реку Усть-Вымь необходимо построить мост. Фото: личный архив.

Морозов и партбилет

Мельник драматично отстаивал интересы жителей Коми. Именно он убедил министра строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР Бориса Щербину, что через реку Усть-Вымь необходимо построить мост. Республике долгое время отказывали в этом из-за отсутствия денег. Но через год после просьбы Мельника был готов проект, а еще через год – построен мост.

Однако бывали случаи, когда Мельник, как говорится, попадал под раздачу. Так случилось со строительством 120-квартирного дома в Микуне. В советское время стройки надо было завершать к важным датам, поэтому сдача была приурочена к 7 ноября. Пятиэтажное здание было готово, вот только не высохла краска на полах пятого этажа. Лакокрасочные материалы тогда были не такими быстросохнущими как сейчас. Однако праздник приближался, и райком партии вместе с райисполкомом надавили на Мельника: мол, подпиши дом, и всё тут. Он подписал – кроме краски на полу, работы были завершены. А после этого на первой полосе газеты «Правда» вышла разгромная статья о том, как Мельник в погоне за орденами и медалями сдал дом, где туфли к полу прилипают, а сам живет в хрустальном дворце. К Андрею Андреевичу нагрянула проверка. Но она не нашла в его обычной скромной квартире никакой роскоши, а в холодильнике – изысканных яств, кроме хлеба и маргарина. В обкоме партии в ситуации разбирал сам Иван Павлович Морозов.

Иван Морозов. Фото из открытых источников.

– Партийный билет с собой? Дайте, – были его первые слова. У Мельника побежал пот между лопаток. Однако он не струсил, билет отдал, но молчать не стал, а рассказал, как всё было. Никто из тех партийцев, кто склонял его к подписи, не вступился. Наоборот, сказали, что своенравный мэр «перечил» Морозову. А Иван Павлович билет Мельнику всё же вернул со словами: «Осознали ошибку? Впредь так не делать».

Из партии Андрей Андреевич позже сам ушел, когда политика и действия высшего руководства страны стали неприемлемы. Написал заявление-протест на полтора листа и с поднятой головой сдал билет.

Вера в справедливость

После выхода на пенсию кипучая энергия Мельника не позволила ему сидеть на месте. С теми же настойчивостью и верой в правду и добро, что он вел за собой город Микунь, теперь он защищает интересы жителей Коми в качестве депутата Госсовета. Порой он пробивает самые крепкие стены и находит выходы из патовых ситуаций. Так случилось с микуньчанкой Лидией Ткаченко.

– Мы купили квартиру на маткапитал, но спустя время дом признали подлежащим сносу. Всех жильцов переселили, а нас – нет. Условия в аварийном доме становились всё страшнее и невыносимее, – рассказывает Лидия Анатольевна.

Семья Ткаченко добилась постановки в очередь на новое жилье, но его обещали дать только к 2025 году. А до тех пор семья с двумя детьми должна жить где придется. Посодействовал семье Андрей Мельник, хотя с первого раза ему тоже отказали. Но Андрей Андреевич не из тех, кто сдается: он убедил руководителя администрации Микуня выделить семье квартиру.

Андрей Мельник с любимой семьей. Фото: личный архив.

Помогли врожденная настойчивость и наставление матери – несмотря ни на что, верить в добро и справедливость.

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