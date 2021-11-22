Игрок первой линии: чем схожи спорт и политика, рассказал глава Союза регби Коми Виктор Бетехтин

Сейчас Виктор играет в высшей лиге за команду «Красный город», ездит на игры Йошкар-Олу и тренирует местную команду в Сыктывкаре. Фото: личный архив.

Спортсмены в политике – не редкость, но для Коми это скорее исключение. Особенно если говорить про такие непривычные виды спорта как регби. Казалось бы, как жёсткая контактная игра, где участники на полном ходу сбивают друг друга с ног, может быть связана с политикой? Глава Союза регби Республики Коми Виктор Бетехтин рассказал, как занятия регби помогают ему крушить оппонентов.

Виктор вышел на поле как профессиональный игрок в этом году. Тот дебютный матч, запомнившийся навсегда, он называет главной игрой своей жизни. Хотя добавляет, что самая важная схватка ещё предстоит, когда спортсмен будет выводить республиканскую профессиональную команду Коми на первую игру Премьер-лиги.

Фото: личный архив.

Сейчас Виктор играет в высшей лиге за команду «Красный город», ездит на игры Йошкар-Олу и тренирует местную команду в Сыктывкаре.

Этот спорт нисколько не чужд национальному самосознанию коми народа, считает Бетехтин. В регби можно играть даже в самых отдаленных уголках республики: «Сейчас мячи делают из резины, а раньше – из кожи, поэтому камус или любой другой кусок шкуры оленя, вшитый в овальную форму, отлично сойдёт за мяч». Возможно, дойдет даже до того, что люди не просто узнают регби как спорт, но и перестанут путать его с американским футболом: игры схожи, в них используется овальный мяч.

Фото: личный архив.

– Сейчас регби стал узнаваемым, матчи транслируют по телевизору, да и мы проделали немало работы, чтобы сделать спорт известнее в республике. У нас появляются новые любительские команды, а в школах на уроках физкультуры играют в тэг-регби.

Фото: личный архив.

И Коми есть кем гордиться: братья Цнобиладзе из Воркуты – обладатели кубка России, чемпионы Европы и участники Чемпионатов мира, Омари Гриняев, игрок команды «Слава», – бронзовый призёр чемпионата России. Виктор доволен тем, что приложил руку к становлению тренера юношеской команды Германа Плоскова. Парень пришёл в студенческую команду СГУ, дебютировал во всероссийских соревнованиях и в этом году обрёл статус профессионального игрока в высшей лиге чемпионата России.

Будучи игроком первой линии в спорте, Виктор создает самые жесткие атаки. Эта прямолинейность и стойкость, приобретенные годами тренировок, только делают его увереннее по жизни.

Фото: личный архив.

– Есть такое положение в игре, называется «мол», когда игрок с мячом удерживается одновременно соперником и партнером по команде. Цель мола – это борьба за мяч. Считаю, что именно так, твердо и непоколебимо, нужно отстаивать интересы жителей нашей республики.

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