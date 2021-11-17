«Надо делать всё возможное — и биться до конца»: на счету хирурга из Коми Владимира Косова — десятки тысяч успешных операций

25 лет Владимир Алексеевич возглавлял урологическое отделение республиканской больницы. Фото: личный архив.

«Хирургом? Никогда, ни за что!»: в ужасе клялся молодой практикант, студент Ярославского мединститута Володя Косов, будучи ассистентом на операции в какой-то деревне в Костромской области. На столе у руководящего «творческим» процессом старшего товарища, молодого хирурга, — бабушка с непроходимостью. Операция полостная. И вот незадача: пациентку никак не удается зашить. Только отрезает кишку — конец в животе мигом «замирает», нельзя латать, снова «чикает»— опять не успел, снова мертвеет. В какой-то момент отрезанный кусок плоти падает прямо в живую полость... Наконец зашили.

Бабушка, кстати, живучая оказалась — через неделю уже скакала по огородам, как молодая коза. Но кто мог подумать, что шокированного тогда парнишку спустя 50 лет будут с распростертыми объятиями встречать в хирургических отделениях больниц Республики Коми, да что там — России: «Владимир Алексеевич, хорошо, что вы зашли!»…

— У меня принцип по жизни: виноват я один, то есть вся ответственность на мне, — рассказывает Владимир Алексеевич. Фото: личный архив.

Медвежий угол

Хирург от Бога. Именно так Косова называют десятки тысяч прооперированных им пациентов по всей стране, многие из которых до сих пор присылают по праздникам сообщения с искренними пожеланиями доброго здоровья. А ведь Володя мог стать военным, но волей случая оказался в медицинском институте: просто помог красивой девушке с экзаменационными задачками по физике на вступительных экзаменах. И вдруг сам оказался студентом-медиком. После окончания института по распределению попал в Сыктывкар, здесь предлагали место хирурга.

В те времена, вернувшись из Америки, доктор Косов привез бесценный опыт — виды операций, которые не проводили даже в крупных российских мегаполисах. Фото: личный архив.

25 лет Владимир Алексеевич возглавлял урологическое отделение республиканской больницы. В 70-80-х годах прошлого века в столицу Коми (медвежий угол, не иначе) приезжали крутые специалисты с больших городов и бесконечно удивлялись: вы и это делаете? И это умеете? Сами при этом не могли с первого раза выговорить Сык-тык… В те времена, вернувшись из Америки, доктор Косов привез бесценный опыт — виды операций, которые не проводили даже в крупных российских мегаполисах. Коллеги из США знаниями делились щедро, можно было наблюдать за всеми манипуляциями беспрепятственно: «Россия нам не конкурент», говорили они. Операции американские хирурги делали не торопясь. «По времени за одну их операцию я мог делать три или четыре», — улыбается Владимир Алексеевич.

Каково же было удивление гостеприимных южных эскулапов, когда после тяжелого трудового дня сыктывкарский хирург «вот этими золотыми руками» без ножа вскрывал консервы... Фото: личный архив.

Урология расцвела под началом ответственного хирурга, чуткого к чужой боли и страданиям. Здесь все было по последнему слову техники. Владимира Алексеевича стали приглашать в Москву, Ленинград, Краснодар, другие города. И везде в операционных собирались десятки докторов, чтобы посмотреть, как Косов творит чудеса. Каково же было удивление гостеприимных южных эскулапов, когда после тяжелого трудового дня сыктывкарский хирург «вот этими золотыми руками» без ножа вскрывал консервы...

Виноват я один

Однажды прямо ночью Владимиру Алексеевичу позвонил министр здравоохранения Коми и «вручил» республиканский онкологический центр: «поднимать надо, главврача тут нет уже год». Онкология на тот момент была в запущенном состоянии: разрушено все от крыши до подвала, специалисты разбежались, канализация течет, даже розеток нет.

Владимира Алексеевича стали приглашать в Москву, Ленинград, Краснодар, другие города. И везде в операционных собирались десятки докторов, чтобы посмотреть, как Косов творит чудеса. Фото: личный архив.

— У меня принцип по жизни: виноват я один, то есть вся ответственность на мне, — рассказывает Владимир Алексеевич. — Поэтому приводил медорганизацию в порядок, проводил операции и обучал новых хирургов.

В начале 2000-х, уже будучи депутатом Госсовета Коми, доктор Косов бесплатно проработал в онкологии порядка десяти лет. Сейчас в республиканском онкологическом диспансере работают блестящие хирурги. Уровень — достойный России. Владимир Алексеевич оперирует уже не так часто, но никогда не отказывает. Недавно, к примеру, ездил в Москву, «починил» человека, потому что друг попросил.

В начале 2000-х, уже будучи депутатом Госсовета Коми, доктор Косов бесплатно проработал в онкологии порядка десяти лет. Сейчас в республиканском онкологическом диспансере работают блестящие хирурги. Фото: личный архив.

— У меня перед глазами всегда случай, глубоко въевшийся в память, — вспоминает доктор Косов. — Я тогда пришел на ночное дежурство в хирургическое. А там парень 23-24 лет. Состояние тяжелое, провели ему три или четыре полостные операции, но не помогает уже, перитонит у него. Смотрю на него, вижу все симптомы финала: глаза сухие, кожа сморщенная, щеки впали.

С коллегами. Слева от Владимира Алексеевича дочь Инга, которая пошла по стопам отца, тоже стала хирургом. Фото: личный архив.

Косов без раздумий принимает решение провести еще одну операцию, предварительно получив от заведующего отделением добро: мол, делай, если хочешь, он безнадежен. Операционная, яркий свет лампы, стол, скальпель... Прошла ночь.

— Утром я не узнал этого человека, поверьте! Появился румянец, глаза блестят, щеки округлились! Он выписался вскоре, — воодушевленно рассказывает хирург. — Знаете, бывает трудно предугадать судьбу человека. Вот вроде думаешь: умрет. Ан-нет, судьба поворачивается к тебе с улыбкой. А струсишь или замешкаешься — просто потеряешь жизнь. Надо делать всё возможное и биться до конца.

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