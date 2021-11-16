Из Анапы… в Воркуту: фотохудожника Сергея Гагаузова на Север привела любовь

Художник Сергей Гагаузов на пленэре в Македонии. Фото: личный архив.

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Воркутинский художник и фотохудожник Сергей Гагаузов рисовать начал ещё в начальной школе. Первый портрет, запечатлённый неуверенной рукой маленького Серёжи, был нежный образ его матери, которая, возможно, даже и не узнала свои черты на альбомном листке, но всё равно ласково подбодрила сына: «Будешь стараться, станешь художником, я смогу посмотреть твои картины в музее». Наверно, мамина поддержка и предопределила судьбу будущего эксперта детского художественного творчества международного уровня – так увлечение переросло в жизненное призвание.

Персональная выставка в Национальной галерее Республики Коми. Фото: личный архив.

Сергей родился в городе-герое Сталинграде (сегодня город-герой Волгоград), родителей часто по работе переводили в разные уголки страны, в 1968 году Гагаузовы переехали в Анапу на ПМЖ. Художественный дебют Сергея – весенний пейзаж Краснодара, удостоенный приза на выставке молодых профессиональных художников Кубани. Кстати, сегодня его работы экспонируются по всему миру.

Мастер-класс на Всемирном фестивале детского искусства ICAF в Вашингтоне. Фото: личный архив.

Получив профессиональное образование, Сергей Владимирович много работает, участвует в выставках, общается с начинающими художниками в молодёжной секции Союза художников России. И получает свой первый международный диплом по фотографии на X международном конкурсе журналистской фотографии «ИнтерПрессФото» в Улан-Баторе в 1981 году.

За судьбою вслед

Живя у моря, ежедневно слыша крики чаек и греясь в лучах ласкового солнца, Сергей мало представлял себе жизнь на Севере. Но настоящая любовь испокон веков диктовала свои правила: однажды Сергей срывается за своей любимой… в Воркуту!

Воркута. В стенах детской художественной школы. Фото: личный архив.

Заполярье стало для художника суровым испытанием: недостаток кислорода, серость, снег и дождь. Это правда, но Сергею Владимировичу пришлось будто заново учиться рисовать — без дневного света. А заодно и обучать основам изобразительного искусства юных воркутинцев – Сергей идёт преподавателем в детскую художественную школу. Ему дают большую разновозрастную группу, мол, разбегутся потом все кто куда. Но все первые 40 учеников Сергея Владимировича с успехом оканчивают художку.

Новая Гвинея. Фото: личный архив.

За 29 лет работы в Воркутинской детской художественной школе, в том числе и в должности директора, творческие достижения учеников стали известны не только в России, но и во многих странах мира.

Токио. Мастер-класс в Японии. Фото: личный архив.

Шесть лет назад художнику и педагогу доверили отстаивать интересы жителей Заполярья – Сергей Гагаузов при поддержке воркутинцев стал депутатом Госсовета Коми.

– Проблемы есть в каждом городе и районе республики, но я настроен добиваться в республике понимания, что Воркута, расположенная в Арктической зоне, – особенный город, – уверен Сергей Владимирович.

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