Мелодии северного цветка: композитору из Коми Вацлаву Мастенице исполняется 100 лет

Каждая удачная коми песня – событие для народа. Именно так встречали новые произведения Вацлава Мастеницы, которые сразу же и навсегда становились любимыми для жителей Коми края.

Нет ни одного человека в Коми, который бы ни разу не слышал полюбившийся мотив известнейшей в республике народной песни, давно ставшей визитной карточкой нашего края. И только начни запевать, как тут же все вокруг подхватят: «Марьямоль да марьямоль!». Автор музыки — Вацлав Мастеница, в год столетия региона известный композитор и исполнитель отмечает и свой вековой юбилей. О выдающемся сыне земли Коми расскажем в свежем номере «КП-Авиа».

Щедро отсыпал

Когда композитор аккомпанирует – это обычное дело. Но чтобы автор был превосходным исполнителем – певцом и аккомпаниатором – такое нечасто встречается. Вацлав Мастеница был и композитором, и чутким к авторскому замыслу певцом, и аккомпаниатором, знающим слабости исполнителя. Как артист он получил признание в республике и далеко за её пределами.

Родился Вацлав Иосифович в Ленинграде 3 сентября 1921 года. В детстве он учился играть на виолончели, был запевалой в школьном хоре и играл на балалайке в оркестре русских народных инструментов. Окончив школу, он поступил в музыкальный техникум им. М.П. Мусоргского и вечерами работал домристом. Позднее Мастеница выступал в джазе как пианист и исполнитель жанровых песен.

Марьямоль – красивый и довольно редкий в Коми цветок. Русское его название – марьин корень, или пион уклоняющийся.

С начала Великой Отечественной войны Вацлав – курсант танкового училища. После тяжёлого ранения, полученного им в боях с фашистами, и лечения в госпитале он переезжает в Уфу, где руководит джаз-оркестром и выступает в кинотеатре как певец-солист, а затем становится концертмейстером Башкирской филармонии.

В Коми АССР Мастеница приехал в 1946 году с эстрадно-цирковой группой и здесь остался. С 1947 по 1984 работал в Коми республиканской филармонии артистом, конферансье, хормейстером, концертмейстером, руководителем оркестра народных инструментов, возглавлял Государственный ансамбль «Асъя кыа». Он – организатор и художественный руководитель эстрадных ансамблей «Парма», «Эстрада Севера», «Тулыс», «Эжва», создатель популярного концертного трио, автор свыше 600 песен, пьес, обработок коми и русских народных песен, дипломант Всесоюзного конкурса артистов эстрады, заслуженный артист Коми АССР. Такой его путь.

Коми соловей

Жизнь филармонии, где работал Мастеница, всегда напряжена и творчески насыщена. Работа кипит в праздники и в будни – репетиции, концерты, фестивали, вечера отдыха, гастроли… Исполнительским искусством солистов и творческих коллективов филармонии восхищались зрители всех регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. В гастрольных поездках по сёлам Коми АССР Мастеница знакомился с местными напевами в народном исполнении. С 1949 года композитор написал свыше ста песен и инструментальных произведений.

Многие годы одной из ведущих солисток филармонии являлась супруга Вацлава Мастеницы – Валентина Есева. Её голос широко разливался по бескрайним просторам родного края, паря над густым покрывалом пармы, завораживая своей красотой и силой. Именно о своей любимой Мастеница сочинил песню «Енэж кодь лöз синъяса» (Голубоглазая), которая стала воистину народной.

Многие годы одной из ведущих солисток филармонии являлась супруга Вацлава Мастеницы – Валентина Есева. Именно о своей любимой Мастеница сочинил песню «Енэж кодь лöз синъяса» (Голубоглазая).

Воспоминаниями о супружеской чете поделился бывший директор филармонии Вячеслав Майсерик, которому довелось тесно сотрудничать с ними на самой заре своей творческой карьеры. Он долгое время аккомпанировал исполнительнице на баяне. Вячеслава Степановича легендарная певица называла не иначе как Славочка.

– В первый раз голос Валентины Есевой я услышал по радио в Ухте, будучи ещё школьником. Её песни передавали довольно часто. Особенно популярными были песни «Алöй ленточка» и «Бур батькöд, мамкöд олöм». Тогда она выступала в составе ансамбля песни и пляски Коми АССР, ставшего впоследствии «Асъя кыа», – рассказывает Вячеслав Степанович.

В 1957 году Есева ушла из этого ансамбля, создав со своим супругом Вацлавом народный эстрадный коллектив «Эжва». Певица исполняла многие песни, написанные мужем. В состав этого коллектива входила также и дочь Элла. В коллектив, состоящий из десяти человек, входили три музыканта. В их числе и сам Вацлав Мастеница, который играл на аккордеоне. Ансамбль гастролировал по всей республике и был очень популярен. Гастроли длились по восемь месяцев в году.

В 1957 году Есева ушла из этого ансамбля, создав со своим супругом Вацлавом народный эстрадный коллектив «Эжва». Певица исполняла многие песни, написанные мужем.

Микрофонов и какого-либо специального оборудования для эстрадных выступлений в сельских, да и городских клубах не было. Из всей аппаратуры были всего лишь одна не очень мощная бас-гитара, маленький комбик, который постоянно захлёбывался, и, слава Богу, если несколько лампочек для освещения. Но стоило Валентине Есевой запеть своим сильным от природы голосом, как он перекрывал своей мощью шум целого зала.

Отложенный рейс

Удивительный счастливый случай, о котором рассказала сестра балалаечника Коми филармонии Мирослава Кучера, произошёл 4 декабря 1960 года.

Концертная бригада «Эстрада Севера», колесившая по стране с гастролями, заканчивала тур. После успешных выступлений артисты возвращались в Сыктывкар. В аэропорту Горького (ныне Нижний Новгород) ожидала вылета неразлучная тройка музыкантов: известный композитор Вацлав Мастеница, народная артистка Коми АССР певица Валентина Есева и балалаечник Мирослав Кучер.

Как выяснилось уже у кассы, на ближайший и единственный на сегодня рейс номер 81 осталось всего два билета. Жребий кидать не стали. Думали-гадали, кого отправить. Назавтра всем троим надо было быть на работе, а за прогул можно было схлопотать выговор. Мирослав предложил: «Вацлав Иосифович, летите вы с Валентиной, а я как-нибудь перекантуюсь здесь до завтра, а на работе напишу объяснительную». – «Нет, Миросик, тебя мы не оставим. Давай ты лети!» – «Без вас я не полечу». Решили все остаться в Горьком, этот рейс пропустить и лететь на следующем, хоть и с опозданием на работу.

А утром пришла страшная весть – тот самолёт разбился! Едва набрав высоту, из-за неполадок в двигателе ИЛ загорелся, разрушился в воздухе и упал неподалёку от Горького. Все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа (14 человек, в том числе ребёнок) погибли…

Пластинка-миньон

В те годы не было телевидения, не в каждом доме было и радио. Поэтому фондовых записей выступлений Есевой тех лет практически не сохранилось. К моменту присвоения звания народной артистки Коми АССР» она уже несколько лет не пела на сцене. Тогда её попросили исполнить несколько сольных песен для записи.

Пластинка-миньон стала для поклонников её таланта настоящим подарком. Многие из них хранят эти пластинки как семейную реликвию.

В 1969 году певица в составе ансамбля песни и танца Коми АССР выехала в Ленинград, чтобы записать пластинку. Именно тогда Вацлаву Мастенице пришла в голову мысль записать её сольные песни. Удалось записать только пластинку-миньон с пятью песнями Валентины Есевой под аккомпанемент двух баянов – Вячеслава Майсерика и Вацлава Мастеницы. Надо признаться, Вацлав играл неважно, обработки делали ночи напролёт. Но в итоге эта пластинка-миньон стала для поклонников её таланта настоящим подарком. Многие из них хранят эти пластинки как семейную реликвию.

Наш композитор

Каждая удачная коми песня – событие для народа. Именно так встречали новые произведения Вацлава Мастеницы, которые сразу же и навсегда становились любимыми для жителей Коми края.

Часто говорят, что произведения можно отнести к национальным, если композиторы и поэты непременно из республики. Жизнь доказала, что национальные песни может писать и не местный композитор, и музыкант другой национальности. Творчество Мастеницы, его самые удачные произведения говорят именно об этом. В этом отношении — он один из ярких коми композиторов.

Интересный факт

Автор текста народной песни «Марьямоль» (Дикий пион) – народный писатель Республики Коми Геннадий Юшков (1932-2009). Геннадий Анатольевич шутил: если бы за каждое исполнение этой песни ему давали по рублю, то он бы стал миллионером.

Поэт Геннадий Юшков.

На первом месте

Марьямоль – красивый и довольно редкий в Коми цветок. Русское его название – марьин корень, или пион уклоняющийся. В проекте «Аллея России» Республику Коми представляют несколько растений, и на первом месте из них – марьямоль.

Визув юӧ петӧ ёль, петӧ ёль, петӧ ёль,

Быдмӧ сэтӧн марьямоль, марьямоль, марьямоль.

На быструю речку выходит ручей,

Растёт там марьямоль…

Публикацию подготовила Екатерина Чернуха по материалам газет «Красное знамя», «Эскӧм» (Вера), книге А.Осипова «О коми музыкантах». Фото из открытых источников.

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