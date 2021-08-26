«КП-Авиа» №45: прелесть курорта в Заполярье, киномания на Удоре и половик-гигант в Корткеросе

Журнал КП-Авиа - в подарок на юбилей Республики Коми. Фото: Александра САВИНОВА

Дорогие читатели, вышел в свет праздничный номер журнала «Комсомольская правда — Авиа», посвящённый столетию родной республики. И пусть вас не печалит, что юбилейные мероприятия по известным причинам перенесли на 2022 год. В душе мы искренне и сердечно поздравляем друг друга с праздником и желаем Коми краю благоденствия и процветания.

Каждый муниципалитет Коми по-своему удивителен и уникален. Именно о некоторых городах и районах, а также трудолюбивых местных жителях пойдёт речь в свежем выпуске.

С 1 августа в Коми начали выдавать Арктический гектар. Программа позволяет получить до 1 га земли бесплатно — сначала на условиях аренды, а затем с переоформлением в собственность. Житель Воркуты, депутат Совета города Владимир Тищенко решил не дожидаться раздачи земель в зоне вечной мерзлоты. Несколько лет назад он оформил в субаренду 8 соток в необитаемом посёлке Сейда и организовал там загородный участок. О том, как Крайний Север можно превратить в курорт, Владимир рассказал «КП-Авиа».

Курорт на Сейде - это вам не шутки. Тищенко знает, как наслаждаться Заполярьем. Фото: личный архив.

Удивительный арт-объект появился в Корткеросском районе Республики Коми. К юбилею родной республики местные мастерицы связали круглый коврик диаметром больше пяти метров! Как создавался уникальный половик, узнали наши журналисты.

Коврик-гигант стал достопримечательностью Корткеросского района Коми. Фото: Центр коми культуры Корткероса.

Мы поведаем о том, как женщины села Кривое Удорского района с лёгкой руки съёмочной группы телеканала «Культура» на несколько дней стали самыми настоящими звёздами кино и телевидения. Несколько раз в города да веси республики приезжали съёмочные группы федерального телеканала «Культура». Москвичи разбавили монотонную жизнь деревень: на целые недели жители Коми и даже скотина стали актёрами.

И даже коровки стали главными героями будущего кинофильма. Фото: личный архив героев публикации.

В год юбилея республики в Коми случилось удивительное событие, весть о котором тут же разлетелась по всей России. В семейном хозяйстве конного центра «Аврора» в Сыктывкаре родился невероятной расцветки жеребёнок Ижмарин. Местные тут же начали наперебой сравнивать малыша то с зеброй, то с далматинцем. Предложения о покупке уникального жеребца поступают хозяевам центра чуть ли не ежедневно. В гостях у Ижмарина побывал и корреспондент «КП-Авиа».

Расписной красавчик Ижмарин влюбил в себя Россию и весь мир.

Могут ли красота, женственность и нежность сочетаться с хладнокровием, целеустремлённостью и решительностью? Как совмещать трудную работу в правоохранительных структурах с ранимостью и чувствительностью женского сердца? Ответы на эти вопросы знает победительница республиканского онлайн-фотоконкурса «Комсомольской правды в Коми» «Леди в погонах — 2021», следователь из Усинска Светлана Колесникова. О причинах выбора профессии и службе в правоохранительных органах девушка рассказала журналу «КП-Авиа».

Следователь из Усинска Светлана Колесникова не только красива, но и умна. Фото: личный архив.

Нет ни одного человека в Коми, который бы ни разу не слышал полюбившийся мотив известнейшей в республике народной песни, давно ставшей визитной карточкой нашего края. И только начни запевать, как тут же все вокруг подхватят: «Марьямоль да марьямоль!». Автор музыки — Вацлав Мастеница, в год столетия региона известный композитор и исполнитель отмечает и свой вековой юбилей. любопытные зарисовки из жизни Мастеницы вы можете прочитать на страницах журнала.

Композитору в этом году тоже сто лет - как и родной республике. Фото из открытых источников.

Традиционно в журнале вы найдёте рецепты коми кухни, советы юриста и северные истории-прогулки писателя Владимира Ануфриева, украшенные замечательными иллюстрациями сыктывкарской художницы Катерины Като.

Сюра рок - рыбаку и охотнику впрок. Фото: Нина ЮШКОВА

А специально для тех, кто в ближайшее время никуда не летит, мы подготовили электронную версию журнала ЗДЕСЬ.

Где ещё можно найти наш журнал? В кармашках пассажирских кресел в самолётах авиакомпании «Комиавиатранс», на стойках в «стерильных» зонах всех аэропортов республики, в фойе администрации Сыктывкара и Госсовета Коми, в спортивных объектах столицы Коми, гостиницах. Полный список мест распространения опубликован в журнале.

Устраивайтесь поудобнее, дорогие читатели, «КП-Авиа» ждет вашего внимания. Спасибо, что вы с нами – на высоте!

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