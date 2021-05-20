«Комсомолка-Коми» наградила победительниц конкурса «Леди в погонах-2021»

Самые прекрасные «Леди в погонах-2021» в Республике Коми! Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

Самые прекрасные и чарующие, женственные и очаровательные, неземные и великолепные девушки пришли вчера, 19 мая, на церемонию награждения республиканского фотоконкурса «Леди в погонах-2021». «Комсомолка» подвела итоги виртуального баттла и поздравила победительниц под величественными сводами купольного зала Национальной галереи Коми.

Обворожительные лидеры

В окружении старинных полотен и под вечную классику в исполнении ансамбля скрипачей республиканского колледжа искусств «Комсомольская правда» восхищалась умопомрачительными «леди в погонах» и, конечно же, награждала дипломами и дарила подарки от наших партнёров: семейной творческой мастерской «Югыд арт», салона красоты, здоровья и спа «Elite Esthetiс», цветочного салона «Sabina», а также ювелирного дома «Романовъ».

Торжественная церемония награждения прошла в Национальной галерее Коми. Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

Ансамбль скрипачей колледжа искусств Коми поблагодарили бурными аплодисментами! Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

Между прочим, «комсомольский» фотоконкурс «Леди в погонах» в некоторых регионах России проводится уже порядка десяти лет, в Коми — впервые! Приятно отметить, что в голосовании за решительных и прекрасных девушек северной республики голосовал не только Коми край, но и вся страна. Каждый день начинался с невероятных онлайн-баталий.

Победительница станет героем рубрики «Гость номера» в глянцевом журнале о Республике Коми «Комсомольская правда-Авиа». Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

В виртуальном состязании приняли участие 14 представительниц пяти силовых ведомств: МВД, прокуратуры, УФСИН, МЧС и СУ СК. Девять муниципалитетов ежедневно «топило» за свою «леди»: Сыктывкар, Ухта, Сосногорск, Печора, Воркута, Усинск, Микунь, Ижемский и Удорский районы.

Финалистка «Леди в погонах-2021» в Республике Коми Елена Бахчева. Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

В результате в пятёрке лидеров оказались три представительницы УФСИН России по Коми — начальник канцелярии ИК-49 Оксана Ткачук (Печора), инженер производственного отдела центра трудовой адаптации осуждённых ИК-49 Юлия Дробина (Печора), начальник психологической лаборатории ФКУ ИК-31 Елена Бахчева из Микуня (девушки заняли 3, 4, 5 место соответственно).

Финалистка «Леди в погонах-2021» в Республике Коми Юлия Дробина. Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

Борьба за первые места была нешуточная, в обворожительные лидеры по очереди вырывались участницы разных муниципалитетов и ведомств. В итоге на втором месте оказалась старший помощник прокурора Воркуты Елена Журавлёва.

Обладательница второго места «Леди в погонах-2021» в Республике Коми Елена Журавлёва. Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

Первое место, набрав больше всего голосов на сайте kp.ru — 13 537, по праву заняла старший следователь следственного отдела по Усинску СУ СК России по Коми Светлана Колесникова. Поздравляем!

«Леди в погонах-2021» в Республике Коми следователь Светлана Колесникова. Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

И умные, и красивые, и достойные!

Имена победительниц мы объявили ещё в начале мая, и сейчас на церемонии награждения наши красавицы (в вечерних платьях и элегантных костюмах, уже без погон!) принимали искренние поздравления и комплименты и одаривались бурными аплодисментами и бесконечными подарками.

«Леди в погонах» от души поддержали и представители силовых структур.

Красавиц из УФСИНа поздравил врио начальника УФСИН России по Коми Владимир Дранишников. Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

— Недаром сказано, что красота спасёт мир, и этот конкурс нам всем наглядно показал, что и в силовых структурах есть место истинно женской красоте. Я от души желаю вам карьерного и профессионального роста. Желаю оставаться всегда такими искрящими и прекрасными, как в этот день, чтобы в ваших семьях всегда была гармония, любовь и благополучие. Отдельную благодарность хочется сказать вам за то, что вы нашли в себе смелость выйти на сцену, принять участие в конкурсе, это непросто — психологически себя перебороть. А тем более участвовали в конкурсе, который проходил не только в подразделении, а на весь мир — голосование было в Интернете не только в республике, но и далеко за её пределами. И тем не менее вы дошли до финала, вы молодцы, спасибо вам огромное! — поздравил финалисток врио начальника УФСИН России по Коми Владимир Дранишников.

Представитель прокуратуры Коми развенчал пару мифов о «леди в погонах», отметив, что работники силовых ведомств всё-таки делятся на мужчин и женщин, а красота и ум могут прекрасно сочетаться в одном человеке, тем более, девушке:

Слова восхищения выразил заместитель начальника отдела кадров Прокуратуры Коми Алексей Богаревский. Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

— Победительницы фотоконкурса «Леди в погонах – 2021», который организовала и провела дружная команда «Комсомольской правды в Коми», ярко продемонстрировали несостоятельность всех заблуждений, — подчеркнул заместитель начальника отдела кадров Прокуратуры Коми Алексей Богаревский. — Зачастую мужчинам и женщинам свойственнен разный подход к выполнению одного и того же вида деятельности, и умный работодатель всегда использует эти различия для достижения более эффективных результатов. Наши девушки и умны, и красивы, и наделены ещё целым рядом достоинств!

«В человеке должно быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли», - восхитилась помощник руководителя СУ СК России по Коми Светлана Коровченко (по центру). Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

— В первую очередь хочется поблагодарить «КП-Коми» за предоставленную возможность принять в нём участие и выбор места награждения, — восхитилась помощник руководителя СУ СК России по Коми Светлана Коровченко. — Оно очень символично с учётом прошедшего Международного дня музеев и той значимости для развития культуры, которую они представляют. Нельзя не вспомнить крылатое выражение великого русского писателя «В человеке должно быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». Полагаю, что у всех нас есть большие перспективы для саморазвития и самосовершенствования, и желаю всем успехов в этом нелегком и может быть бесконечном пути.

Общая победа

Победительница конкурса Светлана Колесникова отметила, что сам конкурс и выход в финал — это общая победа всех «леди в погонах»:

— Я в первый раз принимаю участие в таком конкурсе, — волновалась обладательница первого места. — Мне всё очень понравилось! Я от души всех поздравляю и желаю дальнейших побед, головокружительных успехов и новых достижений!

А после мероприятия все ещё долго фотографировались с красавицами! Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

Победительница получает главный приз конкурса — она станет героем рубрики «Гость номера» в глянцевом журнале о Республике Коми «Комсомольская правда-Авиа» в одном из ближайших номеров. Читайте!

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