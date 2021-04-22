«Леди в погонах-2021» в Коми: знакомимся с участницами от республиканского МВД

Очаровательные «леди в погонах» ждут вашей поддержки!

«КП-Коми» продолжает знакомить вас с красивыми участницами нашего фотоконкурса «Леди в погонах-2021» в Республике Коми, в котором принимают участие невозможно очаровательные сотрудницы пяти ведомств Республики Коми: МВД, прокуратуры, УФСИН, МЧС и СУ СК. Сегодня «Комсомолка» расскажет читателям о «леди в погонах» от МВД.

Ольга Чиканчи (Ухта)

Ольга Чиканчи — полицейский-взвода отдельной роты патрульно-постовой службы ОМВД России по Ухте. Работает здесь с 2017 года. «Когда я росла, я смотрела на моих родственников, которые носили форму РЖД, УФСИН, милиции, а потом и полиции. С интересом наблюдала за работой кинологов, следила, как они работают со служебными собаками, бывала на их тренировках. Такое воспитание, как я считаю, и выработало во мне стержень, привило любовь и уважение к мундиру и к работе в МВД», — рассказывает Ольга Чиканчи.

Ольга Чиканчи.

Ольга старается проводить свое свободное от работы время активно. Занимается верховой ездой, катается на сноуборде на лыжно-спортивной базе в Усть-Ухте. А еще она обожает кататься на коньках и играть в пейнтбол.

Ольга Чиканчи.

— Однажды, играя в пейнтбол с нашей многочисленной командой, в перерыве между играми я забыла надеть защитную броню. Вспомнила об этом только в конце игры, когда поняла, что ничего не болит, никто не попал в меня. Просто повезло! Но это стало для меня уроком. Мы, стражи порядка, всегда должны быть внимательны и собраны в таких случаях, – говорит красавица.

Пожелаем удачи Ольге! Проголосовать за девушку можно ЗДЕСЬ.

Екатерина Оборина (Сосногорск)

Екатерина Оборина работает в Отделении ГИБДД ОМВД России по Сосногорску, где занимает должность инспектора по исполнению административного законодательства. Трудовые будни в органах внутренних дел начались для нее в ноябре 2018 года. «Главная мечта – это в полной степени реализоваться в выбранной профессии. А еще в глубине души я мечтаю, как бы банально это ни звучало, чтобы на земле не было войн и не погибали люди», – говорит Екатерина.

Хобби у нашей конкурсантки много. Она увлекается спортом, любит природу, домашних животных и признается, что в основном привыкла рассчитывать только на себя, однако от поддержки коллег и друзей в трудную минуту не откажется.

Екатерина Оборина.

– В нашей семье по вечерам мы с мамой встречали папу с работы горячим ужином. А когда мама уезжала на несколько дней в командировки, я оставалась за хозяйку. И вот мне лет восемь, я пришла со школы и мне очень захотелось приготовить что-нибудь очень вкусное для папы и накормить его вечером по возвращению с работы, – вспоминает случай из детства Екатерина. Открыв холодильник, я, недолго думая, приготовила суп из всех продуктов, которые попались в холодильнике.

Девочка положила в кастрюлю рис, нарезала свежие помидоры, соленые огурцы, кабачок, капусту, добавила тушенку. Сварив все эти ингредиенты, обнаружила… кашу, в которой, как говорят, ложка стоит.

Екатерина Оборина.

– Папа пришёл с работы. Я гордо наложила ему дымящийся суп. Он попробовал и сказал: «Неплохо, дочь, но немного недосол!». И даже вида не подал, что ужин, мягко говоря, не удался. Спасибо ему за то, что не отбил во мне желание готовить! – смеется наша «леди в погонах».

Желаем Кате всегда оставаться оптимисткой и, конечно же, профессиональных успехов! Проголосовать за красавицу можно ТУТ.

Напоминаем читателям, каждый день вы можете один раз проголосовать за понравившуюся вам участницу и приблизить красавицу в погонах к долгожданной победе. Голосование продлится до 1 мая 12:00. Лучшим из лучших, набравших больше всего голосов, гарантируем дипломы и призы от «Комсомольской правды-Коми» и наших партнёров. Самая-самая распрекрасная «Леди в погонах-2021» станет участницей рубрики «Гость номера» в глянцевом журнале о Республике Коми «Комсомольская правда-Авиа».

Напомним, что ГОЛОСОВАНИЕ народное (все красавицы тут). Победители, независимо от званий и регалий определятся большинством голосом, отданных читателями, родными, друзьями и коллегами участниц. Удачи!

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