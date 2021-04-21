«Леди в погонах-2021» в Коми: знакомимся с участницами из СУ СК региона

Самые красивые следователи ждут ваших голосов.

«КП-Коми» весну встречает самым красивым и одновременно решительным фотоконкурсом «Леди в погонах-2021» в Республике Коми, в котором принимают участие невозможно очаровательные сотрудницы пяти ведомств Республики Коми: МВД, прокуратуры, УФСИН, МЧС и СУ СК. Сегодня «Комсомолка» расскажет читателям о «леди в погонах» Следственного управление Следственного комитета России по Республике Коми.

Наталья Черноухова (Ижма)

Наталья Черноухова — следователь Ижемского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Коми. Служит в следственных органах с 2009 года. «Для меня служба в органах Следственного Комитета России, — рассказывает девушка, — это в первую очередь борьба с преступностью и помощь людям, пострадавшим от преступных посягательств».

Наталья Черноухова.

К примеру, в 2011 году, вспоминает неординарную историю из следственной практики наша участница, было раскрыто убийство жителя Ижемского района. Поначалу явку с повинной написал один фигурант, но в ходе осмотра места происшествия стало понятно, что действовал он не в одиночку. Установили второго, который заявил о своей непричастности. В конечном итоге и первый поменял свои показания. Несмотря на эти обстоятельства, следствию удалось собрать достаточно доказательств, чтобы подтвердить вину обоих соучастников в совершении преступления. Уголовное дело было рассмотрено судом с участием присяжных заседателей. Злоумышленники признаны виновными и приговорены к длительным срокам лишения свободы.

Наталья Черноухова.

Но самое главное для девушки — чтобы родные и близкие были здоровы.

«КП-Коми» держит кулачки за победу Натальи. Проголосовать за красавицу можно ЗДЕСЬ.

Светлана Колесникова (Усинск)

Светлана Колесникова — старший следователь следственного отдела по городу Усинску СУ СК России по Республике Коми. Служит четыре года. «Для меня прохождение службы в следственных органах Следственного комитета России означает стоять на страже закона и действовать по принципу — виновный должен понести ответственность. Мне повезло работать в команде достойных офицеров, которые являются для меня примером и в работе, и в личной жизни», — рассказывает Светлана.

Светлана Колесникова.

— С удовлетворением вспоминаются случаи из следственной практики, когда полностью удалось восстановить права потерпевших, к примеру, пострадавших в результате невыплаты заработной платы, — делится с «КП-Коми» очаровательный следователь. — Так, долг руководства одного из промышленных предприятий перед работниками составлял более 4 млн рублей. Благодаря принятым в ходе расследования мерам в полном объеме была погашена имевшаяся перед потерпевшими задолженность, также они получили компенсацию за задержку причитающихся выплат.

Желаем Светлане успехов в работе и удачи в конкурсе. Проголосовать за красотку можно ТУТ.

Напоминаем читателям, каждый день вы можете один раз проголосовать за понравившуюся вам участницу и приблизить красавицу в погонах к долгожданной победе. Голосование продлится до 1 мая 12:00. Лучшим из лучших, набравших больше всего голосов, гарантируем дипломы и призы от «Комсомольской правды-Коми» и наших партнёров. Самая-самая распрекрасная «Леди в погонах-2021» станет участницей рубрики «Гость номера» в глянцевом журнале о Республике Коми «Комсомольская правда-Авиа».

Напомним, что ГОЛОСОВАНИЕ народное (все красавицы тут). Победители, независимо от званий и регалий определятся большинством голосом, отданных читателями, родными, друзьями и коллегами участниц. Удачи!

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