«Леди в погонах-2021» в Коми: знакомимся с участницами из прокуратуры республики

Отдай свой голос за самую прекрасную леди!

«КП-Коми» весну встречает самым красивым и одновременно решительным фотоконкурсом «Леди в погонах-2021» в Республике Коми, в котором принимают участие невозможно очаровательные сотрудницы пяти ведомств Республики Коми: МВД, прокуратуры, УФСИН, МЧС и СУ СК. Сегодня «Комсомолка» расскажет читателям о «леди в погонах» прокуратуры Республике Коми.

Ирина Садчикова (Сыктывкар)

Ирина Садчикова – прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Республики Коми, в органах прокуратуры проходит службу с 2014 года. Мечта девушки – жить в мире, где нет места подлости и несправедливости.

Ирина Садчикова.

Ирина начинала службу за Северным полярным кругом – в Воркуте, сейчас она единственная женщина в отделе государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры региона.

– Принимаю участие в конкурсе, чтобы привлечь внимание общественности относительно вклада женщин, работающих в структуре правоохранительных органов, – рассказывает Ирина.

Ирина Садчикова.

Пожелаем удачи красавице! Проголосовать за девушку можно ЗДЕСЬ.

Анастасия Нестерова (Удорский район)

Анастасия Нестерова – помощник прокурора Удорского района, в органах прокуратуры Коми проходит службу три года. «Изначально мечтала о службе в органах внутренних дел, но не прошла врачебную комиссию. Затем узнала о возможности поступить в органы прокуратуры и убедилась в правдивости цитаты «Что ни делается, всё к лучшему», – рассказывает Анастасия.

Анастасия Нестерова.

Служба в органах прокуратуры для девушки – это ответственность за поднадзорный район, за граждан, для защиты прав которых она старается максимально использовать предоставленные полномочия. Служба в прокуратуре требует 100% отдачи, но затраченные силы и время компенсируются результатами проделанной работы, считает Анастасия.

– Конкурс для меня это, во-первых, возможность повлиять на выбор девушек, еще не определившихся с выбором будущей профессии. Во-вторых, – приятный способ разнообразить трудовые будни. И, в конечном итоге, подтвердить цель конкурса – «В погонах могут быть и леди», – делится Настя.

Анастасия Нестерова.

Мы держим кулачки за победу и желаем двигаться только вперёд. Проголосовать за Анастасию можно ТУТ.

Елена Журавлева (Воркута)

Елена Журавлева – старший помощника прокурора города Воркуты. Службу в органах прокуратуры проходит с сентября 2015 года.

– Однажды зимой в Воркуте отправились с друзьями в тундру за красивыми фотографиями. В итоге машина сломалась, сотовая связь не работает, и мы одни в бескрайней снежной тундре! Но, несмотря на все препятствия и волнения, я впервые увидела самое яркое и красочное северное сеяние, – делится вдохновляющими историями из жизни Заполярья Елена.

Елена Журавлева.

Мечта девушки – прыжок с парашютом. «Мечтаю когда-нибудь пересилить свой страх и испытать новые и непередаваемые ощущения, совершив самый отважный шаг в своей жизни», – рассказывает Елена.

Работа в органах прокуратуры для красавицы возможность отстаивать интересы общества и государства, помогать гражданам, защищая их нарушенные права и законные интересы, колоссальный опыт и новые знания, а также огромная ответственность.

Елена Журавлева.

«КП-Коми» желает девушке исполнения всех желаний и новых достижений. Проголосовать за Елену можно ЗДЕСЬ.

Напоминаем читателям, каждый день вы можете один раз проголосовать за понравившуюся вам участницу и приблизить красавицу в погонах к долгожданной победе. Голосование продлится до 1 мая 12:00. Лучшим из лучших, набравших больше всего голосов, гарантируем дипломы и призы от «Комсомольской правды-Коми» и наших партнёров. Самая-самая распрекрасная «Леди в погонах-2021» станет участницей рубрики «Гость номера» в глянцевом журнале о Республике Коми «Комсомольская правда-Авиа».

Напомним, что ГОЛОСОВАНИЕ народное (все красавицы тут). Победители, независимо от званий и регалий определятся большинством голосом, отданных читателями, родными, друзьями и коллегами участниц. Удачи!

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