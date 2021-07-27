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Звезды27 июля 2021 16:44

В Коми журналисты телеканала «Россия» добывали кап и плели пояса

Два фильма о республике выйдут осенью в программе «Пряничный домик»
Анастасия ПОЗДЕЕВААнастасия ПОЗДЕЕВА
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Съёмка каждого героя длилась несколько часов. Фото Евгении Сурниной

Съёмка каждого героя длилась несколько часов. Фото Евгении Сурниной

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Ремесленники Коми на несколько дней превратились в героев кино. Выезды на природу и в музей, многочасовые съёмки и повторные дубли. Весь этот процесс ляжет в основу двух фильмов, которые этой осенью федеральный канал покажет всей России.

Съёмочная группа передачи «Пряничный домик» телеканала «Россия – Культура» прилетела в Сыктывкар 19 июля. Здесь автор передач Елизавета Антипова и оператор Максим Самсонов провели неделю. За это время они встретились с шестью мастерами и творческим коллективом. На съёмочной площадке побывала корреспондент «Комсомолки».

Сплелись корнями

Елена Кокорина больше 20 лет занимается художественной обработкой корня. В былые времена это ремесло было уделом мужчины в коми деревнях. Но в наши дни дело предков чуть было не утратили. Только благодаря стараниям Михаила Кочева, который фактически возродил историческую традицию, изделия из корня вновь начали появляться в республике. Сегодня дело продолжает ученица мастера Елена Кокорина.

Раньше корнеплетением в коми деревнях занимались толькл мужчины. Елена Кокорина продолжила традицию предклв

Раньше корнеплетением в коми деревнях занимались толькл мужчины. Елена Кокорина продолжила традицию предклв

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— Я работаю с сосновым корнем. Он эластичный, мягкий. Делаю из него самые разные предметы: плету корзины, шкатулки. Пытаюсь экспериментировать и комбинирую корень с камнем, кожей, — рассказывает героиня.

Прежде чем из рук умелицы выйдет конечный продукт, нужно приложить немало усилий. Оно и понятно, ведь весь процесс — от заготовки материала до выполнения работы, Елена реализует сама. Поэтому, вооружившись лопатами, телевизионщики из Москвы отправились в коми тайгу искать подходящие корни. После того, как весь материал был отснят, тв-люди признались сыктывкарке, что ничего подобного они раньше не делали.

Один Махов

Замысловатые утки, задумчивые лягушки, хищные медведи и даже щуки — все представители коми пармы воплощает в капе Олег Махов. Почти 30 лет он продолжает уникальную традицию северных мастеров, аналогов которой больше нет нигде.

На выполнение одного изделия мастер Олег Махов тратит почти меясц.

На выполнение одного изделия мастер Олег Махов тратит почти меясц.

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Именно Махов единственный, кто смог выполнить копию ковша, который является символом Национального музея Коми и находится в его хранилище. Также Махов возродил изготовление каповых чаш с фигурками медведей. Кстати, одну из них в 90-ые году преподнесли главе государства президенту Борису Ельцину.

— Съёмки фильма проходили в национальном музее, там я показывал как работаю с материалом, а потом на природе. Когда журналисты спросили, где я черпаю вдохновение, то сказал, что люблю кататься на велосипеде. Поэтому для картинки меня попросили прокатиться по городу, — отметил мастер.

Северный пион

Песнями и танцами встретили съёмочную группу в селе Нившере Корткеросского района. Уже 35 лет там существует народный фольклорный ансамбль «Сипертас».

— В переводе с коми «сипертас» означает сибирский пион. Это очень красивый, но редкий для наших мест цветок, — объясняет художественный руководитель ансамбля Мария Попова.

Нившера — поющая деревня. До сих пор местные жители передают из уст в уста песни, которые складывали и пели их предки больше 100 лет назад. Услышать старинные напевы, в которых перемежаются коми и русские слова, было интересно и москвичам. Их удивлению не было предела, когда самодеятельные артисты облачились в подлинные сарафаны. Их певцы, как и в прошлом веке, хранят в бабушкиных сундуках.

Ансамбль «Сипертас» пел и танцевал под открытым небом.

Ансамбль «Сипертас» пел и танцевал под открытым небом.

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Специально для гостей нившерцы показали обрядовый праздник, предшествовавший выходу на сенокос «Радлун».

— В этот день дети делали веники, а потом хлестали ими друг друга и приговаривали: здоровья тебе! Теперь о нашей традиции узнает вся Россия, — улыбается Мария Попова.

Зашуршали!

А затем съёмочная группа отправилась в гости к Геннадию Попову. Он — единственный мастер в Корткеросском районе, который изготавливает коми национальные шумовые и музыкальные инструменты.

– Буксаны (охотничий рожок), зиль-зёль, шур-шар, тотшкöдчан, чипсаны, пöляны. На сегодняшний день я выполнил 17 шумовых комплектов, которые используют музыканты республики, а также Москвы, Татарстана, Финляндии, – рассказывает о премудростях мастерства умелец.

Шумовые инструменты Геннадия Попова знают в России и за её пределами.

Шумовые инструменты Геннадия Попова знают в России и за её пределами.

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Музыкальные инструменты Геннадий Попов мастерит в том числе и из бересты. А вообще, может сыграть на чем угодно, даже на… одуванчике. В детстве он работал пастухом в совхозе. И чтобы коровы не разбегались, делал дудочки из стебельков «пушистика». Оказывается, этот жёлтый цветочек имеет своё особое звучание.

Ниточка к ниточке

А ещё съёмочную группу интересовали национальные костюмы коми женщины. Чтобы познакомиться с аутентичной модой, открыть тайны плетения поясов, телевизионщики отправились в Сысольский район. В Визинге они встретились с мастером по художественной обработке бересты и соснового корня, вышивке и традиционному костюму Ларисой Цветковой. В столице Коми москвичи заглянули в мастерскую Анны и Евгении Сурниных Мама и дочь — признанные мастера по ткачеству, плетению поясов, авторской и народной кукле. Национальные наряды, выполненные в полном соответствии с историческими канонами, мастерицы демонстрировали не на подиуме, а в парках среди деревьев и цветов.

Когда ждать кино?

Съёмки программы из цикла «Пряничный домик» в нашей республике проходили впервые. В ноябре в эфир телеканала «Россия — Культура» выйдут два фильма, каждый — продолжительностью 26 минут. Один будет посвящён мастерам республики, второй — традициям коми народа. Рабочие названия фильмов «Ремёсла земли Коми» и «Коми — люди леса и воды». Ждём премьеры с нетерпением!

Съёмочная группа постоянно удивлялась аутентичности ремёсел, которые живут в современной Коми

Съёмочная группа постоянно удивлялась аутентичности ремёсел, которые живут в современной Коми

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

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