В Коми журналисты телеканала «Россия» добывали кап и плели пояса

Съёмка каждого героя длилась несколько часов. Фото Евгении Сурниной Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Ремесленники Коми на несколько дней превратились в героев кино. Выезды на природу и в музей, многочасовые съёмки и повторные дубли. Весь этот процесс ляжет в основу двух фильмов, которые этой осенью федеральный канал покажет всей России.

Съёмочная группа передачи «Пряничный домик» телеканала «Россия – Культура» прилетела в Сыктывкар 19 июля. Здесь автор передач Елизавета Антипова и оператор Максим Самсонов провели неделю. За это время они встретились с шестью мастерами и творческим коллективом. На съёмочной площадке побывала корреспондент «Комсомолки».

Сплелись корнями

Елена Кокорина больше 20 лет занимается художественной обработкой корня. В былые времена это ремесло было уделом мужчины в коми деревнях. Но в наши дни дело предков чуть было не утратили. Только благодаря стараниям Михаила Кочева, который фактически возродил историческую традицию, изделия из корня вновь начали появляться в республике. Сегодня дело продолжает ученица мастера Елена Кокорина.

Раньше корнеплетением в коми деревнях занимались толькл мужчины. Елена Кокорина продолжила традицию предклв Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— Я работаю с сосновым корнем. Он эластичный, мягкий. Делаю из него самые разные предметы: плету корзины, шкатулки. Пытаюсь экспериментировать и комбинирую корень с камнем, кожей, — рассказывает героиня.

Прежде чем из рук умелицы выйдет конечный продукт, нужно приложить немало усилий. Оно и понятно, ведь весь процесс — от заготовки материала до выполнения работы, Елена реализует сама. Поэтому, вооружившись лопатами, телевизионщики из Москвы отправились в коми тайгу искать подходящие корни. После того, как весь материал был отснят, тв-люди признались сыктывкарке, что ничего подобного они раньше не делали.

Один Махов

Замысловатые утки, задумчивые лягушки, хищные медведи и даже щуки — все представители коми пармы воплощает в капе Олег Махов. Почти 30 лет он продолжает уникальную традицию северных мастеров, аналогов которой больше нет нигде.

На выполнение одного изделия мастер Олег Махов тратит почти меясц. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Именно Махов единственный, кто смог выполнить копию ковша, который является символом Национального музея Коми и находится в его хранилище. Также Махов возродил изготовление каповых чаш с фигурками медведей. Кстати, одну из них в 90-ые году преподнесли главе государства президенту Борису Ельцину.

— Съёмки фильма проходили в национальном музее, там я показывал как работаю с материалом, а потом на природе. Когда журналисты спросили, где я черпаю вдохновение, то сказал, что люблю кататься на велосипеде. Поэтому для картинки меня попросили прокатиться по городу, — отметил мастер.

Северный пион

Песнями и танцами встретили съёмочную группу в селе Нившере Корткеросского района. Уже 35 лет там существует народный фольклорный ансамбль «Сипертас».

— В переводе с коми «сипертас» означает сибирский пион. Это очень красивый, но редкий для наших мест цветок, — объясняет художественный руководитель ансамбля Мария Попова.

Нившера — поющая деревня. До сих пор местные жители передают из уст в уста песни, которые складывали и пели их предки больше 100 лет назад. Услышать старинные напевы, в которых перемежаются коми и русские слова, было интересно и москвичам. Их удивлению не было предела, когда самодеятельные артисты облачились в подлинные сарафаны. Их певцы, как и в прошлом веке, хранят в бабушкиных сундуках.

Ансамбль «Сипертас» пел и танцевал под открытым небом. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Специально для гостей нившерцы показали обрядовый праздник, предшествовавший выходу на сенокос «Радлун».

— В этот день дети делали веники, а потом хлестали ими друг друга и приговаривали: здоровья тебе! Теперь о нашей традиции узнает вся Россия, — улыбается Мария Попова.

Зашуршали!

А затем съёмочная группа отправилась в гости к Геннадию Попову. Он — единственный мастер в Корткеросском районе, который изготавливает коми национальные шумовые и музыкальные инструменты.

– Буксаны (охотничий рожок), зиль-зёль, шур-шар, тотшкöдчан, чипсаны, пöляны. На сегодняшний день я выполнил 17 шумовых комплектов, которые используют музыканты республики, а также Москвы, Татарстана, Финляндии, – рассказывает о премудростях мастерства умелец.

Шумовые инструменты Геннадия Попова знают в России и за её пределами. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Музыкальные инструменты Геннадий Попов мастерит в том числе и из бересты. А вообще, может сыграть на чем угодно, даже на… одуванчике. В детстве он работал пастухом в совхозе. И чтобы коровы не разбегались, делал дудочки из стебельков «пушистика». Оказывается, этот жёлтый цветочек имеет своё особое звучание.

Ниточка к ниточке

А ещё съёмочную группу интересовали национальные костюмы коми женщины. Чтобы познакомиться с аутентичной модой, открыть тайны плетения поясов, телевизионщики отправились в Сысольский район. В Визинге они встретились с мастером по художественной обработке бересты и соснового корня, вышивке и традиционному костюму Ларисой Цветковой. В столице Коми москвичи заглянули в мастерскую Анны и Евгении Сурниных Мама и дочь — признанные мастера по ткачеству, плетению поясов, авторской и народной кукле. Национальные наряды, выполненные в полном соответствии с историческими канонами, мастерицы демонстрировали не на подиуме, а в парках среди деревьев и цветов.

Когда ждать кино?

Съёмки программы из цикла «Пряничный домик» в нашей республике проходили впервые. В ноябре в эфир телеканала «Россия — Культура» выйдут два фильма, каждый — продолжительностью 26 минут. Один будет посвящён мастерам республики, второй — традициям коми народа. Рабочие названия фильмов «Ремёсла земли Коми» и «Коми — люди леса и воды». Ждём премьеры с нетерпением!

Съёмочная группа постоянно удивлялась аутентичности ремёсел, которые живут в современной Коми Фото: Предоставлено "Комсомолке"

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