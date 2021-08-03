В Коми отменили празднование 100-летия республики в 2021 году из-за коронавируса

Праздник отменяется. Фото: пресс-служба главы Коми.

В Коми празднование столетнего юбилея республики переносится на следующий, 2022 год. Такое решение принял региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

На данный момент, в Коми насчитывается более 56 тысяч официально зарегистрированных случаев заражения COVID-19. По словам главы республики Владимира Уйбы, регион находится на пике заболеваемости, далее ожидается выход на плато.

Ранее указом о режиме повышенной готовности были отменены все массовые и культурные мероприятия. Также в республике действует обязательная вакцинация для работников определенных сфер деятельности: госслужба, сферы услуг, педагогов и медработников.

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