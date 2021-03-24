Любовь к жизни на холстах: истоки творчества художника из Троицко-Печорска Энгельса Козлова

Советский художник из Коми Энгельс Козлов.

Благословенные берега трёх полноводных рек европейской России – Печоры, Волги и Невы – стали главными пристанями жизни советского живописца Энгельса Козлова, определив характер и направленность его творчества. Они напитали глаза дивной красотой родной земли, а окружавшие люди утвердили в нём представление о непреходящих духовных ценностях. Сегодня, 24 марта, исполняется 95 лет со дня рождения выдающегося сына Земли Коми. О становлении человека и художника расскажет «КП-Коми».

Жажда прекрасного

Родина художника – старинное село Троицко-Печорск, расположенное в верховьях Печоры. Сюда в 1925 году из вычегодской деревни Большой Кожмудор перебрались родители будущего художника – Василий Прокопьевич и Мария Ивановна Козловы. В 1926 году у них родился первенец, имя для которого отец нашёл в «красном календаре». И в детстве, и после все звали его просто Гелей. Погодком стала сестра Эмилия.

Семья Козловых: Энгельс Васильевич, Мария Ивановна, Василий Прокопьевич, Эмилия Васильевна. Сыктывкар, 1961.

Предки отца и матери – вольные крестьяне, рыбаки и охотники, издавна жившие на Вычегде. Крепостного права здесь не было. Василий Прокопьевич отвоевал солдатом-артиллеристом всю первую империалистическую войну, с которой он вернулся с Георгием на груди. Служил он и в Красной Армии, а позже возглавлял в Троицко-Печорске райпотребсоюз, работал бухгалтером-счетоводом. Мария Ивановна отличалась редким трудолюбием. Она не только вела в доме хозяйство, но прекрасно шила, занималась рукоделием, чем поддерживала семью. Именно дома было привито уважение к труду к рабочему человеку, ставшее потом нравственным стержнем всего творчества Козлова.

Белая ночь на Печоре. 1969.

На берегу синей Печоры Геля неосознанно подвергся могучему воздействию северной природы – не от неё ли впервые вспыхнул свет восторга в глазах ребёнка и дрогнула маленькая струнка в душе, пробудив в ней жажду прекрасного?

Первые детские впечатления художника связаны с родным домом, с окружающей мальчика суровой, величественной природой. В памяти сохранились сменяющие одна другую картины, навеянные длительной поездкой па пароходе по Печоре: сине-серебристый плес реки с расходящимися кругами от прыгающих хариусов, каменистые откосы берегов, увенчанных мохнатыми елями, песчаные отмели и заливные бархатистые пожни, за которыми простирается тайга – парма, как её здесь называют. Эти воспоминания постоянно подкреплялись и обогащались другими, не менее яркими, также связанными с дальними водными путешествиями по Печоре и Вычегде к родным отца и матери.

Брусника. 1972.

Дальнейшая судьба

Неизвестно, как сложилась бы жизнь художника, если бы в семилетнем возрасте его не поразил тяжкий недуг. Козловы были вынуждены переехать в 1935 году в Сыктывкар. Мальчик мог теперь передвигаться только на костылях. Это лишило живого ребёнка возможности участвовать в подвижных играх сверстников и поневоле заставило искать других занятий – появилась страсть к чтению.

Читать и писать мальчик научился задолго до того, как пошёл в школу. Учёба давалась ему легко. В виде исключения Козлова приняли в городскую библиотеку для взрослых, в детской книг для него уже не хватало. Журналы «Искусство» и «Юный художник» Геля просматривал регулярно и внимательно. Интуитивно, многого ещё не понимая, подросток тянулся к большому искусству, «дыхание» которого доносили до маленького городка помещаемые в этих журналах статьи и воспроизведения картин русских и советских художников.

В шахтеры. 1966.

Когда началась Великая Отечественная война. Козлову исполнилось 15 лет. По возрасту его могли на фронт забрать. Но когда Энгельс в военкомат на костылях пришёл, да ещё зрение минус 5, там сказали: иди, гуляй...

Ещё до войны Энгельс посещал изостудию сыктывкарского Дома пионеров. Однако решение стать художником пришло не сразу – после окончания школы он поступил на исторический факультет Коми пединститута. Проучившись год, Энгельс приезжает в Ленинград.

В 1946 году в Институте хирургии ему сделали операцию, позволившую, наконец, встать на ноги. Едва оправившись от длительного послеоперационного лечения, Козлов возвращается в Сыктывкар. Встреча летом 1947 года с давним товарищем Константином Парневым предопределила дальнейшую судьбу художника. Бывший фронтовик, сумевший к тому времени закончить два курса Пензенского худучилища, убедил юношу поехать вместе с ним в Ярославль. Несмотря на то, что к началу приемных испытаний они опоздали, Козлов успешно сдал экзамены по живописи и рисунку и был зачислен па второй курс художественного училища.

Вера в свои силы

На берегах великой Волги, в былинном Ярославле он впервые по-настоящему прикоснулся к искусству. В жизни Энгельса это был очень важный этап: он поверил в свои силы и понял, что не ошибся в выборе профессии, ставшей его призванием. Горячая любовь к искусству помогала переносить трудности послевоенного времени.

Успешно окончив третий курс, Козлов принимает решение переехать в Ленинград и поступить на четвертый курс художественно-педагогического училища, где тогда учился его друг по Сыктывкару Рем Ермолин.

Портрет художника Рема Ермолина. 1964.

– Осенью 1949 года, – вспоминал художник-педагог С. М. Соколов, – в училище, которое помещалось тогда в одной из средних школ в Новой деревне, появился высокий черноголовый парень в очках. Он немного хромал и опирался на трость. Своей простотой и открытостью новый наш сотоварищ расположил всех к себе. Я обратил внимание на хорошую подготовку Гели. Он был прирожденным живописцем.

В душе Козлова зрела уверенность, что настала пора переступить порог легендарного здания на набережной Невы, друзья также советуют не терять год. Летом 1950 года, представив экзаменационной комиссии Института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина домашние и училищные работы, Козлов получает допуск к экзаменам. Впервые, согласно требованиям к поступающим на живописный факультет, ему пришлось писать обнажённую модель...

Заветные двери старейшего учебного заведения страны раскрылись перед 24-летним студентом. С трепетом и волнением вступил он в стены, в которых ему предстояло провести шесть лет напряжённого труда вдали от родного города. Учился Козлов увлечённо, с большой самоотдачей, как бы нагоняя упущенное из-за болезни время. Очень скоро он оказался в числе лучших студентов института. Но главным, за что его уважали однокурсники, была душевная отзывчивость, способность откликнуться па чужое горе, вовремя прийти па помощь. На Неве, в бессмертном городе неописуемой красы и славы Энгельс стал художником.

Закрутилось

В 1955-ом Энгельс с художницей Галиной Смирновой, которая училась в Институте на курс старше, сыграли скромную свадьбу в «Астории». «Гордись, – с улыбкой вспоминал художник, – тебя всю жизнь осеняет ангел». Ведь Энгельс по-немецки значит ангел. У болгар, у греков много таких имен и фамилий: Ангел, Ангелопулос, Ангелов.

Портрет жены. 1973.

После участия на Всесоюзной выставке Козлова перевели из кандидатов в члены Ленинградского Союза художников по секции живописи. Первые его самостоятельные шаги на поприще искусства были трудными. Лишь осенью 1958 года Козлову, наконец, предоставили место в одной из комнат, арендуемых Союзом на третьем этаже Ленинградского филиала Центрального музея Ленина.

Пятеро живописцев работали вместе, в большой комнате, жались к окнам, «мастерские» разделяли холщовые занавески. В тесноте, да не в обиде: жажда работы, творчества, молодость брали своё. В этой-то «мастерской» Козлов написал две первые картины: «Домна Каликова» (1959) и «Судоремонтники» (1960). Этому предшествовал целый ряд пейзажей, этюдов, жанровых композиций, исполненных летом во время поездок в Кострому, на родину жены. Поездки в Сыктывкар также дали несколько интересных работ.

Галина Смирнова, Энгельс Козлов с дочерью Машей. Ленинград, 1966.

– А потом закрутилось. Был и секретарём правления ЛОСХа, и первым замом, и членом правления Союза художников СССР. Долго работал председателем молодёжного объединения ЛОСХа, подобрал «с улицы» сотни молодых художников, больше 300 человек мы в Союз приняли... Иду как-то по Невскому, окликает солидный гражданин. Не узнаю. Оказывается, один из тех молодых, кого я принимал в Союз, делал его выставку, – вспоминал как-то в интервью Энгельс Васильевич.

Проникновенно, с большой любовью написан небольшой «Портрет Гали». Живописец пристально вглядывается в черты липа близкого ему человека. Подвижные и короткие мазки хорошо передают объёмность и мягкую текучесть сложных форм лица, живые и нежные краски которого контрастируют с тёмно-синим цветом платья, почти сливающимся с фоном. Выразителен спокойный, чуть задумчивый взгляд молодой женщины, исполненный доброты и душевной ясности.

К истокам

Весной 1959 года Козлов с семьёй поселяется в Лисьем Носу, близ Сестрорецка. Жизнь в этом отдалённом пригородном районе Ленинграда имела свои преимущества – возможность постоянной этюдной практики и наблюдение за скромной северной природой. Оценивая период становления таланта художника, нельзя не отметить обилия творческих замыслов, многие из которых, к сожалению, остались неосуществлёнными, иные же оделись в плоть и кровь художественных образов спустя десятилетия.

Машенька. 1965.

Летом 1962 года Козлов впервые побывал на буровой близ Ухты, где разворачивались тогда грандиозные работы по разведке и добыче нефти в Республике Коми. Впечатления от поездки надолго завладели художником. Запомнились прежде всего люди, умело и сноровисто работавшие у грохочущих машин, управлявшие сложными агрегатами. Живописец понял, что встретил, наконец, своих героев, глубоко импонировавших ему надёжностью, присущей рабочему человеку, скромностью, с какой они выполняли свое нелёгкое дело.

Буровики на Колве. 1972.

Одновременно возникла мысль написать картину о шахтёрах, и, ещё не представляя себе ясно сюжет будущего произведения, Козлов летом 1963 года отправился в далекую Инту, расположенную на границе с Заполярьем, – ему хотелось своими глазами увидеть труд современного шахтёра, ближе познакомиться с рабочими. Жизненный материал настолько увлёк Козлова, что он дважды после этого побывал в Инте, в общей сложности написав там около сорока портретов и этюдов шахтеров.

– Портрет, пожалуй, мой любимый жанр. Их я написала больше сотни за 50 лет творческой жизни. Среди них есть вещи, за которые мне не стыдно, – признавался художник.

Энгельс Васильевич вошёл в историю отечественного искусства целой галереей художественных образов, запечатлевших современника. Участник более 180 выставок, в том числе всесоюзных, российских, международных и республиканских, Энгельс Козлов обладает эмоциональным языком, говорящим о красоте жизни и человеческого жития. Его работы экспонировались на вернисажах в Англии, Франции, Италии, Швейцарии, Финляндии, США. Истоки его творчества во многом восходят именно к малой родине: именно на север совершает художник большинство творческих поездок. Произведения его не только подобны жизни, они сама жизнь в её бесконечных оттенках и переливах.

ЦИТАТА

— Я был и остаюсь сторонником реализма, – говорил Энгельс. – Мне нравятся Суриков, Нестеров, Корин, Врубель, Серов, Рылов. В Эрмитаже — Рембрант, испанцы Эль Греко, Веласкес и Гойя, из итальянцев — Тициан, монументальные полотна Тинторетто, более камерные у Веронезе. Это великие колористы. Видел вблизи «Джоконду» в Лувре, ещё в 1973-м, когда она не была закрыта пуленепробиваемым стеклом, но не уловил, чем она привлекает зрителей…

Подготовила Екатерина Чернуха по публикациям Е. Гусевой, Л. Кочерган, Е. Голубева.

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