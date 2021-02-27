«Хоть без любви, но брак был нужен»: знаток коми музыки Прометей Чисталев с супругой Прасковьей прожили вместе почти 25 лет, но остались чужими друг другу

Сегодня коми композитору исполняется 100 лет. Художник Энгельс Козлов.

«Удивительно тонкий знаток коми музыки»: писали о нём театральные критики, современники считали одним из наиболее плодовитых и популярных коми композиторов. Он написал более двухсот песен, оркестровых и инструментальных произведений, многие из которых стали достоянием всесоюзного зрителя. Благодаря ему со сцены музыкального театра впервые зазвучали коми народные инструменты. Всегда рядом с ним было надёжное плечо — жена Прасковья. В год векового юбилея Республики Коми 100 лет со дня рождения исполняется и Прометею Чисталёву.

Что выйдет. Лишь бы в жизнь прорваться.

Ту стену страшную разбить.

Хоть, познакомившись, расстаться

— Всё лучше, чем совсем не быть.

Влюбился за политграмотность

Подарив сыну «огненное» имя, Елизавета Александровна и Иона Тимофеевич уготовили Прометею яркую биографию. Желание сделать мир лучше и краше — вот что двигало им с самого детства. В школьные годы, как и студенческие, он активный участник хорового и музыкального кружков.

С будущей женой, радисткой Паной, Прометей познакомился в годы войны, под Ригой. В январе 1945 года после контузии Пана прибыла в авиационный полк для обслуживания связи на самолетах. Однако свободных мест на радиосвязи не оказалось, и обладательница красивого почерка была назначена писарем в штаб полка. После первого же выступления Паны на политучёбе, которые вёл Прометей, он похвалил её за красивую, грамотную речь, умение логически построить выступление, глубокое знание материала.

Потом шутил:

— Как хорошо ты говорила, была политически грамотна. Я влюбился в тебя за политграмотность.

Они вместе оказались в художественной самодеятельности — в хоре и драматическом кружке. Пана в хоре запевала, в спектаклях играла главные роли. Прометей отметил:

— У вас музыкальное чутье. Жалко, что не музыку профессией выбрали.

Прометей часто оставался после репетиций поиграть на баяне, а Пана, спрятавшись, слушала его, восхищалась профессиональной игрой музыканта: звучали вальсы Шопена и других известных композиторов. Её прежние знакомые, самодеятельные исполнители, умели играть только простенькие музыкальные произведения на гармошке, подбирая мелодии на слух, а замполит играл по нотам. Прометей заметил её интерес к музыке:

— Перестаньте прятаться. Можете слушать, если вам интересно. Будете моим единственным зрителем.

Прометей часто оставался после репетиций поиграть на баяне, а Пана, спрятавшись, слушала его, восхищалась профессиональной игрой музыканта: звучали вальсы Шопена и других известных композиторов.

Они уходили с репетиций вместе, по вечерам гуляли на берегу реки. Прометей играл «Радость любви», «Муки любви» Крейслера и многое другое. Вскоре Прометей Ионович сделал предложение:

— Вы мой идеал. Думал, что в жизни нет идеала. Встретил в вашем лице.

Она ответила ему отказом:

— У меня есть жених.

Прометея это не испугало:

— Ну и что. Вы же еще не замужем. Можно, я буду писать письма?

1 июля 1949 года Прасковья Ивановна приехала в Республику Коми. Через две недели, 15 июля, они расписались в Выльгорте. Но это был брак без любви. Их объединяло лишь уважение друг к другу.

Моё сочинение под впечатлением

От потрясения: мы расписались,

Мы сочетались законным браком.

И стал он мне не другом — братом,

А стал он мне супругом, мужем.

Хоть без любви, но брак был нужен.

Супруги вместе работали в школах Выльгорта и Нювчима. В 1949 году у Чисталёвых родился сын Вова — как сказали врачи, с «чёрными» лёгкими, так как у Прометея Ионовича оказался туберкулёз. Ребёнок прожил всего два года. Прасковья Ивановна приложила все свои силы, чтобы муж поправился от болезни. В 1954 году на свет появился здоровый и весёлый мальчик Лёня.

Из когтей медведя

Прометей Ионович считал началом своей творческой деятельности 1949 год. В республиканской газете опубликовали объявление: проводится закрытый конкурс на лучшую массовую песню. Прометей Ионович решил отправить музыкальное сочинение «Величальная» на слова сказительницы Маремьяны Голубковой. Песня завоевала первую премию. Члены комиссии вскрыли конверт и узнали, что композитор — простой учитель из Нювчима без музыкального образования.

Песня, иногда её называли «Величальная Москве», получила широкое распространение по республике, вошла в репертуар коми ансамбля песни. Чисталёва пригласили переехать в Сыктывкар. С 1 сентября 1952 года он стал преподавать математику в музыкальном училище и одновременно учиться музыкальному искусству со своими учениками по специальности «баян».

Прометей Ионович сильно стеснялся своего двойственного положения — педагога и ученика. Прасковья Ивановна морально поддерживала мужа, убеждала, что учащиеся его будут уважать больше. Так оно и получилось. В 1953 году Прометей Ионович назначен директором музыкального училища.

Прометей Ионович сильно стеснялся своего двойственного положения — педагога и ученика. Прасковья Ивановна морально поддерживала мужа, убеждала, что учащиеся его будут уважать больше.

С 1956 года Прометей Ионович начал заниматься сбором музыкального фольклора. Бывая в дальних селах и деревнях, он слышал звучание народных инструментов и сразу ими интересовался, по крупицам собирая сведения. Он обнаружил 15 совсем не известных коми музыкальных национальных инструментов, детально описал их вид, размеры, звучание, назначение. Прометей Ионович сформировал уникальную коллекцию из двухсот народных инструментов, изготовленных самими исполнителями. Его кабинет превратился в своеобразный музей, где он проводил экскурсии. Однажды один из гостей, услышав эмоциональный рассказ Прометея Ионовича о народных инструментах сказал:

— Мой дед, которого уже нет в живых, когда-то изготавливал трещотки из когтей медведя.

Композитор сразу же попросил подробно описать устройство инструмента — он ещё не встречал такого. Позднее поехал в Шошку, чтобы отыскать следы этой диковинки.

Из каждой экспедиции Прометей Ионович приезжал довольный, окрылённый. Не раздеваясь, сразу же начинал рассказывать о поездке своей жене:

— Знаешь, Паня, я нашёл новый музыкальный инструмент.

Из каждой экспедиции Прометей Ионович приезжал довольный, окрылённый. Не раздеваясь, сразу же начинал рассказывать о поездке своей жене.

Тут же ставил на стол магнитофон — огромный, громоздкий, наверно, килограммов пять весил. Везде он его с собой таскал. В круглых бобинах — коричневые, тоненькие, будто шелковые, блестящие ленточки. Включишь магнитофон — бобины начинают быстро вращаться, появляется звук. Звучит музыка или рассказ. Прометей записывал на магнитофон в деревнях песни, сказки, легенды. Жители глубинки воспринимали музыкальный агрегат как диковинку. Люди охотно собирались, пели. Впервые в отечественной фольклористике были зафиксированы своеобразная манера исполнения коми песен и подлинные народные голоса.

Прасковья Ивановна в силу характера была лидером, поэтому оказывала большое влияние на своего супруга, направляя его и поддерживая.

Коми рапсодия

Прасковья Ивановна в училище проработала семь лет с 1952 года. Преподавала литературу, педагогику, психологию, руководила местным комитетом профсоюза. В силу характера она была лидером, поэтому оказывала большое влияние на своего супруга, направляя его и поддерживая. Ей неоднократно предлагали возглавить училище, но она отказывалась.

Диплом выпускника училища Прометей Ионович получил в 1958 году. Тогда же оставил должность директора — уехал в Москву, поступил учиться на композиторское отделение Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных. Но жизнь вдали от семьи оказалась невозможной, и в декабре он вернулся в Сыктывкар. Прометей Ионович вновь стал преподавать. И в год 30-летия сыктывкарского музучилища праздничный концерт открылся произведением Прометея Чисталёва «Коми рапсодия».

В июле 1971 года Прасковья Ивановна и Прометей Ионович расстались, развод оформили спустя три года. Прасковья Ивановна ценила в муже его профессиональные качества, но он оказался совсем неприспособленным к той семейной жизни, которую она себе представляла. Внешне они выглядели благополучной парой. Но были чужими: дома никогда не повышали голоса, были чрезвычайно любезны друг с другом, постоянно звучали слова «пожалуйста», «спасибо», так несвойственные в семье, где люди близки между собой. Один, проходя мимо другого, сторонился, чтобы нечаянно не прикоснуться, не задеть ненароком. Числились в браке почти 25 лет.

Прасковья Ивановна ценила в муже его профессиональные качества, но он оказался совсем неприспособленным к той семейной жизни, которую она себе представляла. Фото: Евгений Суворов.

Прасковья Ивановна вспоминала о Прометее Ионовиче:

— По характеру это был дружелюбный, доверчивый и беззащитный человек. Он всегда нуждался в поддержке более сильного. Очень любил Нювчим с его лесами, прудом, был заядлым грибником и рыбаком. Из друзей для него самыми близкими были композитор Яков Перепелица, художник Рем Ермолин, поэт Альберт Ванеев. Он вообще был открыт дружбе с любым добрым человеком, любил компании. Хотя во время беседы часто вдруг отключался: в нём звучала музыка, он сочинял.

Удивительный факт: Прометей Ионович писал музыку, Прасковья Ивановна — стихи. Но их творчество никогда не пересекалось, не вылилось в песню. А жаль...

Подготовила Екатерина Чернуха по публикациям Майи Бурлыкиной.

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