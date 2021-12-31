Верблюдица с пышными формами порадует сыктывкарцев на новогодних праздниках

"Наша верблюдица Лейла вовсю готовится потрудиться на новогодних каникулах": Наталья Денисова. Фото: с личной страницы руководителя клуба "Аврора"

На новогодних праздниках сыктывкарцев порадует верблюд.

Верблюдица Лейла перебралась в наш северный край из центральной части России. Историей животного поделилась руководитель конно-спортивного центра «Аврора» Наталья Денисова. Наталья выкупила ее у одного цирка, который закрывался в период начавшейся пандемии.

- Верблюдица уже привыкла к жизни в нашем центре, раньше у нее всегда были свет софитов, публика и выступления. Адаптацию прошла успешно, сейчас всё чаще проводит время с детками, ведь на праздниках она будет работать с ними, - сообщила Наталья Денисова.

Про жизнь в цирке Лейла почти забыла, Денисовы до сих пор не знают всех способностей новенькой. Однако, она потихонечку раскрывает свои секреты…

- Мы стали замечать, что как только Лейла слышит музыку, она начинает пританцовывать передними ножками. Поначалу думали, что это совпадение, но когда выходили на площадь столицы с ней, убедились окончательно – она пляшет, причём с большим удовольствием, - улыбается руководитель Центра.

Сотрудники «Авроры» сообщают сердобольным гражданам, что их верблюд не мерзнёт. Двугорбый верблюд, в отличие от африканских и аравийских одногорбых, живёт в Центральной Азии, где преобладает резко континентальный климат с очень холодными зимами. Так что при случае верблюд может спокойно ночевать в любой мороз прямо на снегу, главное, чтобы было укрытие от ветра. Лейла на ночь заходит в теплое и комфортное помещение с автопоилкой и мягким подстилом.

- Ещё большая просьба ко всем – не кормите, пожалуйста, верблюда. Однажды мы так лишись оленя, которого накормили пирожками. Это очень важно, у животных свой рацион и режим питания, они не голодают у нас. Посмотрите, у Лейлы даже лишний вес уже. Мы будем очень благодарны, если нам помогут и принесут передачки животным в пакетиках: очистки, крупы, хлеб. Все передадим питомцам обязательно, - сообщила чета Денисовых.

Напомним, что у конно-спортивного центра «Аврора» очень большое подворье – кролики, куры, собаки, олени, коровы, бараны, пони, кошки. Все они будут очень рады вкусностям.

Ещё недавно про Центр говорила вся Россия, все обсуждали рождение в нём необычного жеребца-далматинца Ижмарина, которые недавно переехал жить во Владимирскую область.

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