В Коми установлен рекорд по суточному приросту зараженных COVID-19 в 2022 году

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В Коми сохраняется стабильная эпидобстановка. Согласно обновленным данным, в республике обнаружен всего 71 новый случай заражения коронавирусом. Всего за все время пандемии было диагностировано 98 353 факта инфицирования ковидом.

Большинство случаев заболевания завершились выздоровлением пациентов. Данный показатель, по состоянию на 10 января, составляет 83 992 человека. Суточный прирост выздоровевших составил 21 пациент.

За весь период эпидемии инфекция унесла жизни 2 657 пациентов. Этот показатель остается неизменным третий день подряд.

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