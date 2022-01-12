Жителей Коми предупредили о сильном ветре и метелях

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Метеорологи рассказали о характере погоды в Коми 12 января. По прогнозу регионального ЦГМС, в республике ожидается порывистый ветер и метели. Температура воздуха днем максимально опустится до -22°С.

Синоптики передали, что в регионе ожидается облачная погода со снегом. В сообщении также предупредили о ветре со скоростью от 5 до 10 м/с, местами порывы будут достигать 15-18 м/с. Жителей региона также предупредили и о метелях, которые накроют отдельные районы. Температура воздуха днем составит -9...-14, местами -17...-22°С.

В Сыктывкаре также будет облачно. В столицу придет ветер со скоростью от 5 до 10 м/с. Температура ночью -25...-27, днем -18...-20°С.

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