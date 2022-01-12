В Коми вновь начал расти суточный прирост зараженных коронавирусом

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В Коми увеличилось число зараженных коронавирусом. За сутки показатель заболеваемости вырос на 83 новых случаев инфицирования.

За все время в республике было диагностировано 98 513 фактов заражения ковидом. Из них за минувшие 24 часа 10 закончились смертью пациентов. За весь период пандемии официально было подтвержден 2 681 летальный исход в результате осложнений, вызванных коронавирусом.

Однако случаев выздоровления в разы больше. За сутки было выписано 423 жителя Коми, за все время показатель выздоровления достиг 84 736.

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