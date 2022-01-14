Коми накроют метели и порывистый ветер

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Синоптики сообщили, что сегодня, 14 января, в Коми ожидаются метели. В республике также пообещали порывистый ветер, максимальная скорость которого достигнет 18 м/с.

В прогнозе уточняется, что ветер будет южный со средней скоростью 7-12 м/с, порывы местами будут достигать 15-18 м/с. Температура днем составит от -8 до-13°С.

В Сыктывкаре будет облачно и небольшой снег. Обещают также метель и порывистый ветер до 17 м/с. Температура ночью днем опустится до -9...-11°С.

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