Обладателем гран-при фестиваля коми песни «Василей» стала Валентина Лебедева

Валентина Лебедева исполнила песню «Чужан му». Фото: минкульт Коми.

В Коми в Старый Новый год вновь прогремел XXIX Республиканского фестиваля современной коми песни «Василей». Первый музыкальный фестиваль года традиционно прошел в Усть-Куломе. Удивительно, обладателем гран-при конкурса стала исполнитель и композитор Валентина Лебедева, заслужившая звание победителя в прошлом году.

Исполнители и композиторы из Сыктывкара Ижемского, Койгородского, Корткеросского, Сосногорского, Сыктывдинского, Сысольского, Удорского и Усть-Куломского районов Республики Коми собрались на музыкальном празднике. Были даже гости из Санкт-Петербурга.

На концерте прозвучало 15 песен. Гран-при завоевала песня «Чужан му», композитором и исполнителем которой выступила Валентина Лебедева. Стихи написала Нина Обрезкова. Произведение творческого тандема завоевало как признание жюри, так и сердца зрителей – песня также была удостоена приза зрительских симпатий.

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