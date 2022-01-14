Столицу Коми атаковали стаи свиристелей

Фото: скриншот с Инстаграм Дарьи Некрасовой

В Сыктывкаре — нашествие свиристелей! В социальных сетях местные делятся видеозаписями, как птицы толпами атаковали улицы города, многоэтажки и рябины.

— Что происходит? Час уже так порхают, — недоумевает сыктывкарка Даша Некрасова. — Это международный голубиный симпозиум? Или же апокалипсис?

Больше всего птицы облюбовали красные грозди рябин в городской Орбите, деревья в этом году выдали прекрасный урожай.

Сергей Кочанов, старший научный сотрудник Института биологии КНЦ УрО РАН отметил, что свиристели относятся к оседло-кочующим видам.

— Появление свиристелей, скорее всего, связано с тем, что в более северных районах кормовой ресурс уже был исчерпан, и они продвигаются в более южные территории. Сыктывкар попался им на пути, они задержатся тут недолго, как только закончится запас рябины, они покинут город, — рассказал эксперт телеканалу «Коми Гор».

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