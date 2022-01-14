Глава Коми поручил проработать отмену налогов с ветеранов ВОВ за подарки

Фото: rkomi.ru.

Сегодня Республику Коми возмутил гневный пост жительницы Печоры Нины Бабичевой. Женщину глубоко оскорбил факт того, что ее матери Марии Урасиновой, 98-летней участнице Великой Отечественной, пришло письмо счастья от налоговой с уведомлением об оплате налога... за подарок, врученный ей на празднование 75-летия Победы! Соцсети взорвались цунами негодования, гневные комментарии посыпались со всех уголков нашей необъятной страны. Свою оценку ситуации резко высказал и глава Коми Владимир Уйба.

«Письмо счастья»

Напомним, жительница Печоры Нина Бабичева в одном из городских пабликов выговорилась, так сказать, от души.

– 12 января пришло извещение на получение заказного письма на имя моей мамы. На извещении написано – налог. Подумали, наверное, ошибка. Маме 98 лет, в начале февраля исполнится 99. О каких налогах может идти речь в таком возрасте? – недоумевает горожанка.

Оказалось, что это пришло уведомление о необходимости заплатить налог за подарок, который ветерану ВОВ, между прочим, одному из двух оставшихся в живых в Печоре, торжественно вручили 9 мая 2021 года! В местном Совете ветеранов подтвердили: мол, да, получил подарок – люби и саночки возить, как говорится...

Нина Бабичева опубликовала гневный пост, который шокировал всю страну.

– Почему человек, прошедший через ужасы войны, воевавший за свободу, закончивший войну в 80 км от Берлина, остался ДОЛЖЕН за то, что его поздравили? – возмущается женщина. Чтобы не расстраивать маму, родные налог выплатили, но не стали рассказывать об этом маме-ветерану.

В Управлении налоговой службы Коми «Комсомолке» пояснили, что подарки ветеранам ВОВ, труженикам тыла, инвалидам войны действительно могут облагаться налогом. Все зависит от источника средств на подарок: если за счет средств бюджета, то помощь (в денежной и натуральной формах), а также подарки налогом не облагаются независимо от суммы.

Если же подарок приобретен за счет иных средств, то имеет значение стоимость подарка. Налоговым кодексом предусмотрена льгота в размере 10 тысяч рублей. Деньги, подаренные ветеранам от организаций (не из бюджетных средств), превышающие размер установленной льготы, подлежат налогообложению в общем порядке.

Вмешался Глава

– Глубоко возмущен самим фактом того, что нашим ветеранам могут приходить какие-то налоговые взыскания за подарки на 9 мая. Считаю этот факт юридическим упущением, которое нужно как можно скорее исправить. Беру вопрос на личный контроль. Глубоко сожалею, что такая ситуация произошла, – высказался о ситуации руководитель региона Владимир Уйба сегодня, 14 января, на заседании президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» в Сыктывкаре.

Глава Коми дал поручение коллегам-однопартийцам в Госсовете Коми проработать этот вопрос и выйти с законодательной инициативой об отмене подобных налоговых взысканий с ветеранов.

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