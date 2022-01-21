Приют для бездомных собак «Друг» в Сыктывкаре утопает в сугробах

Фото: приют для бездомных собак «Друг»

Приют для бездомных собак «Друг» обращается к сыктывкарцам за помощью.

- Ежегодно приюту необходима помощь в той работе, с которой мы не успеваем справляться самостоятельно – необходимо очистить крыши вольеров от снега, - написала Ольга Беляева на стене сообщества.

Фото: приют для бездомных собак «Друг»

На фото, представленном для групповчан, видно, что вольеры и будки буквально погребены под огромными, тяжелыми сугробами, крыши прогибаются под снежной массой.

- И ещё.. В приют были привезены две машины дров, их тоже нужно срочно разобрать и перенести в дровяник. Работы очень много, поэтому очень просим всех неравнодушных присоединиться к нам и помочь. Уделите хотя бы часок своего времени, все вместе мы быстро управимся, - заверил волонтёр.

Фото: приют для бездомных собак «Друг»

В приют можно приехать в эту субботу в 10:00-11:00 ч. Экипировка: рабочая одежда. С собой необходимо взять лопату для уборки снега и хорошее настроение.

Если вы не можете приехать и помочь с уборкой снега и переноской дров, волонтёры будут рады в любой другой помощи: перевозке и передержке собак, содействии в лечение, также принимают корм для питомцев, старые вещи для подстилок и денежные средства.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ:

- КАРТА СБЕРБАНКА: 5336 6903 2064 6021 (привязана к 89042341772) На лечение собак приюта, бездомышей, закупку крупы, уставные цели Отчет https://vk.com/topic-7867048_40731412

- КАРТА СБЕРБАНКА: 2202 2005 0266 3188 На оплату труда повара Отчёт https://vk.com/topic-7867048_39968002

- КАРТА СБЕРБАНКА: 5469 2800 1072 4640 На стерилизации Отчёт https://vk.com/topic-7867048_39968325

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