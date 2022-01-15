Беги по радуге, девочка: умерла собака, которую пытались спасти после голодного заточения

Фото: приют «Друг»

Умер пес, которого вызволили из квартиры, где он был запертым после того, как хозяйку увезли в реанимацию. Напомним, пса достали истощённым и обезвоженным, волонтёры всеми силами надеялись выходить собаку. О печальном известии рассказали в сыктывкарском приюте «Друг».

- Измученный организм не справился с длительным голоданием и обезвоживанием. Несмотря на максимальное лечение, началась вторичная инфекция: распух глаз, и, что самое страшное, начался полный отказ системы пищеварения, - написали на стене сообщества «Друг».

Все это обострилось на фоне ослабленного иммунитета. В итоге начались необратимые процессы, температура тела опустилась до 35 градусов. Перед смертью собака впала в кому и больше не проснулась.

- Возможно, нам не хватило несколько дней для ее спасения, если немного раньше мы смогли оказать помощь несчастной собаке, но небольшой шанс, к сожалению, был упущен... Мы надеялись на чудо, но его не произошло, - горюют волонтёры. - Беги по радуге, девочка, мы не смогли помочь тебе…

Большое спасибо всем, кто не остался безучастным к судьбе и помощи для нее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В одном поселке в Коми впервые волки загрызли хозяйскую собаку Раньше хищники обходили населенный пункт стороной (подробности)