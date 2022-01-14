В поселке Лесобаза в Коми волки впервые загрызли хозяйскую собаку

В прошлом году в Коми волки 20 раз выходили к людям. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

В Усть-Вымском районе в ночь Старого Нового года волки загрызли собаку. Ее останки нашли в поселке Лесобаза на улице Луговой.

- По этой дороге дети каждый день ходят в школу и в детский сад. Еще она к лыжне ведет, а из освещения - один фонарь, - рассказали БНК местные.

По сообщению жителей, лес находится всего в 500 метрах от поселка. Раньше волки захаживали в соседний Жешарт, Лесобазу обходили стороной. Видимо, и сюда добрели...

Напомним, волки активно продолжают посещать населенные пункты и нападают на домашних собак. Кажется, что волки с прошлой зимы и не думали уходить вглубь леса, даже летом наводили страх на сельчан. Так в п. Благоево Удорского района в середине июля волки устроили охоту на собак посреди белого дня.

В 2021 году в Коми волки 20 раз выходили к людям. Об этом сообщили в республиканском Минприроды.

За год в ведомство поступило 29 обращений о выходах волков к людям. Девять таких сообщений не подтвердились. Чаще всего случаи выхода диких животных в населенные пункты происходили в Удорском районе и в Ухте. Меньше всего выходов волков зафиксировали в Прилузском районе.

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