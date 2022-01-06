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Общество6 января 2022 9:58

В прошлом году в Коми волки 20 раз выходили к людям

Источник:kp.ru
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Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

В 2021 году в Коми волки 20 раз выходили к людям. Об этом сообщили в республиканском Минприроды.

За год в ведомство поступило 29 обращений о выходах волков к людям. Девять таких сообщений не подтвердились. Чаще всего случаи выхода диких животных в населенные пункты происходили в Удорском районе и в Ухте. Меньше всего выходов волков зафиксировали в Прилузском районе. Как передает «Комиинформ», там подтвердился всего один такой факт.

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