В городском поселке Коми волки устроили охоту на собак

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Посреди белого дня волки атаковали поселок в Удорском районе Республики Коми. Об этом рассказала глава городского поселения Благоево Елена Пяткова.

Стая волков выходила на охоту прямо в центр поселка. И днем, и ночью они преследовали собак.

Глава района обратился в Минприроды Коми за разрешением увеличить отстрел опасных хищников до 25. Пока по плану должны уничтожить 15 волков, из них пять уже отстреляны.

После вылазки в Благоево хищники затаились. Ситуацию контролируют опергруппа и три охотника, сообщает «Комиинформ».

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