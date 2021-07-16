В Сыктывкаре под окнами многоквартирного дома обнаружен труп женщины

Тело сыктывкарки обнаружили прохожие Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре под окнами жилого дома обнаружено бездыханное тело женщины во дворе на улице Морозова. Информация об этом появилась в социальных группах города. По предварительной версии, женщина скончалась от падения с высоты.

Как рассказали в пресс-службе СК по Коми, смерть сыктывкарки не носит криминального характера. Сейчас тело погибшей отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.

По данному факту проводится доследственная проверка.

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