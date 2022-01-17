«Спасибо каждому»: жители Коми помогли погорельцам из Мутного Материка вернуться в родное село после происшествия

Фото: предоставлено Марией Жижевой
Закрыт сбор для семьи Каневых из села Мутный Материк в Усинском районе Коми, которая осталась без всего нажитого после пожара. Об этом сообщила «Комсомольской правде в Коми» волонтёр семьи Мария Жижева.
Напомним, дом семьи из усинского поселка Мутный материк сгорел прямо перед Новым годом, 30 декабря. Предварительная причина – неисправность электрооборудования. Тогда сгорело и все нажитое: документы, одежда, предметы быта. Четырёхлетний ребёнок был доставлен в республиканскую детскую больницу в тяжелом состоянии, его сопровождал отец Роман, а младший ребенок попал с мамой в районную больницу.
Мария Жижева, узнав, что семье необходима помощь, 14 января объявила сбор средств и одежды для семьи. Роману Каневу необходима была помощь для покупки билетов до места проживания, медикаментов. Сегодня волонтёр объявила о закрытии сбора.
Фото: предоставлено Марией Жижевой
– Благодаря нашим землякам сбор удалось закрыть. Семье оказали финансовую помощь – более 64 тысяч рублей, привезли одежду и санки. После выписки с ДРБ Роман с сыном отправится назад в свое село Мутный Материк, где его ждет супруга с младшим ребенком, – сообщила Мария Жижева.
Проблему с жильем помогла решить администрация усинского Мутного Материка, им выделили добротный дом из резервного фонда, который как раз пустовал после переезда старых хозяев.
Фото: предоставлено Марией Жижевой
– Семья благодарит каждого, кто поддержал морально и материально, – рассказала Мария.
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