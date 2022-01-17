В Коми коронавирусом заразились более 99 тысяч человек

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В Коми обновились основные показатели, которые отражают эпидситуацию с коронавирусу. Согласно им, республика перешагнула за новый числовой рубеж по количеству инфицированых ковидом за все время пандемии.

Так, за сутки было диагностировано еще 139 случаев заражения. Общее число заболевших, по состоянию на 17 января, достигло 99 076 человек.

Из них 87 825 удалось успешно побороть болезнь. Показатель выздоровления вырос за минувшие 24 часа на 340. Жертвами ковида стали 2 719 человек, это на семь больше, чем было сутками ранее.

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